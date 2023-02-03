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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري".. إصدار جديد فى معرض الكتاب

صدى البلد

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "المُوازنة بين شعر أبي تمام والبُحتري" لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تحقيق السيد أحمد صقر، ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "الذخائر"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية.

معايير الشعر 

 

كتاب "الموازنة" يعد أشهر كتب "الآمدي" النقدية، حيث تناول فيه المقارنة بين أبي تمام والبحتري ومذهبيهما وفق منهج عِلمي يستند لمعايير الشّعر، مذهب أبي تمام الذي كان يُعنى بالصنعة والمعاني الغامضة والإسراف في المحسنات البديعية، ومذهب البُحتري الذي اعتنى بحلاوة اللفظ وحسن العبارة، واستخدم المحسنات البديعية دون تكلّف، وقد وقع اختياره عليهما كونهما الأغزر والأجود شعرًا في عصرهما ولكثرة المفاضلة والخصومة حول فنهما.

وضمّن "الآمدي" في كتابه آراء نقاد سبقوه وأضاف إليه رؤيته النقدية، كما تناول في أقسام كتابه كثيرًا من الظواهر النقدية التي وازن بها بين موقف الشاعرين وترك الحكم النهائي في المفاضلة بينهما للقارئ معللًا ذلك بتباين الناس في العلم واختلاف مذاهبهم في الشعر.

جدير بالذكر أن الهيئة صدر عنها حديثا ضمن سلسلة "الذخائر" كتب: "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، "البديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "شفاء السائل لتهذيب المسائل" لابن خلدون، ضمن إصداراتها المشاركة بمعرض الكتاب، والتي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور لتنوعها وقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة والمناسبة للجميع.

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