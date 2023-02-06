لإتاحتها مجانًا.. هنداوي تحصل على حق نشر مؤلفات توفيق الحكيم

أعلنت مؤسسة هنداوي، اليوم، حصولها على حقوق الأديب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم على حقوق النشر الإلكتروني المجاني للأعمال الكاملة، بعد الحصول على موافقة «دار الشروق».

جاء في بيان مؤسسة هنداوي: «استكمالًا لرسالتها التي أملَتها على نفسها، تسعى «مؤسسة هنداوي» دائمًا إلى إثراء موقعها بما يليق بالقارئ العربي، الذي طالما كان حاضرًا معها في كل خطوةٍ من خطوات سيرها نحو إتاحة الوصول إلى المعرفة، وتنمية حُب القراءة في المجتمعات الناطقة باللغة العربية؛ وذلك عن طريق إنشاء مكتبة إلكترونية مجانية على الإنترنت تضُم مُختلِف فروع المعرفة باللغة العربية، إيمانًا منها بأن الجميع يجب أن يكونوا قادرين على الاستمتاع بالقراءة في أي وقتٍ وفي أي مكان».

واكمل البيان: حصلت «مؤسسة هنداوي» من ورثة الأديب الكبير الأستاذ «توفيق الحكيم» على حقوق النشر الإلكتروني المجاني للأعمال الكاملة، بعد الحصول على موافقة «دار الشروق».

وستكون هذه المؤلفات مُتاحة قريبًا للقُراء وتِباعًا عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتطبيق «هنداوي كتب»، وستقوم «مؤسسة هنداوي» بهذا الدور إلى جانب الدور الذي تقوم به «دار الشروق» صاحبة حقوق نشر جميع مؤلفات «الحكيم» ورقيًّا وإلكترونيًّا وصوتيًّا منذ عشرين عامًا.

توفيق الحكيم.. مشوار أدبي طويل

جدير بالذكر أن توفيق الحكيم يعد أحد أهم رُواد الأدب العربي، حيث بالإسكندرية عام ١٨٩٨م، وتوفى في القاهرة عام ١٩٨٧م.

كتب توفيق الحكيم الرواية والمسرح والقصة القصيرة، وتُرجمت أعماله إلى الفرنسية والإنجليزية، وله تأثير كبير على أجيال من الأدباء، حتى إن عميد الأدب العربي «طه حسين» قال عنه في تقديمه لمَجمع اللغة العربية عام ١٩٥٤م: «لقد شرُفتُ بتقديمك إلى جمهور القُراء حين ظهر أول كتابٍ لك، وأنا أَشرُف الآن باستقبالك في هذا المَجمع، فهذا الشرف المُضاعَف هو هذا الدَّين الذي لا أدري كيف أؤديه إليك».