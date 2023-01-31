قصور الثقافة تصدر 10 عناوين جديدة من سلسلة الهوية بمعرض الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة 10 عناوين جديدة من سلسلة "الهوية"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، المنعقدة حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، استكمالًا لتقديم أبرز الكتابات والدراسات التي تناولت هوية مصر من مختلف الجوانب والمكونات والعوامل الحضارية والإنسانية، سعيًا لسبر أغوارها ولاستشراف القادم من مستقبلها.

الإصدارات الجديدة

العناوين هي: "الأقباط والقومية العربية" أبو سيف يوسف، "تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر" د. علي الجريتلي، "حكايات من دفتر الوطن" صلاح عيسى، "ميلاد ثورة" محمد عودة، "مصر للمصريين" ألكسندر شولش، ترجمة د. رؤوف عباس، "حاضر المصريين أو سر تأخرهم" محمد عمر، "الشارع المصري والفكر" د. أنور عبد الملك، "محنة الدستور ١٩٢٣ - ١٩٥٢" محمد زكي عبد القادر، احتفالا بمرور مائة عام على دستور 1923، "الجامعة والمجتمع الجديد" د. لويس عوض، "التاريخ من منظور المواطنة" د. سمير مرقص.

وسبق للهيئة أن أصدرت 40 عنوانًا من السلسلة خلال الأعوام السابقة ليصل إجمالي ما أصدرته الهيئة من هذه السلسلة المهمة 50 عنوانًا، تلقي الضوء على ما تتميز به مصر من خصائص وسمات أسهمت بنصيب وافر في تكوين شخصيتها وفي بناء هويتها، عبر تاريخها الضارب بجذوره في قلب التاريخ الإنساني الزاخر بالأحداث والشخصيات التي تركت آثارها واضحة جليّة على وجه الزمان.

هذا ويشهد جناح الهيئة في معرض الكتاب تزاحمًا وإقبالًا كبيرًا من جمهور ورواد المعرض، (صالة 1 – جناح B3)، وتتصدر مجموعة "طه حسين" طلبات الجمهور وهي المجموعة التي أصدرت منها الهيئة 20 عنوانًا في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي احتفاءً بمشروعه الفكري الكبير تحت شعار "تجديد ذكرى طه حسين"، إضافة إلى إصدارات كنوز المسرح العالمي التي تضم نصوصًا شهيرة لأكبر المبدعين والمسرحيين، وأصدرت منها الهيئة 25 عنوانًا جديدًا، واقتربت بعض العناوين من النفاد من سلسلة "الذخائر".

وتعلن الهيئة تباعًا عن إصدارات جديدة في سلاسلها المميزة، تلبية للقارئ المصري الذي يحرص على اقتنائها نظرًا لتنوع العناوين المقدمة وأسعارها المخفضة والمناسبة للجميع، مثل: "الذخائر"، "ذاكرة الكتابة"، "حكاية مصر"، "آفاق عالمية"، وإصدارات سلاسل "كتابات نقدية"، "عالم الموسيقى"، "آفاق السينما"، والنشر الإقليمي، بالإضافة إلى المجلات ومنها مجلة قطر الندى المخصصة للطفل.