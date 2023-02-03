في اجتماع .. بحث تعزيز التعاون بين الإيسيسكو واليونسكو بالمغرب

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إريك فالت، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدى الدول المغاربية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو واليونسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 بمقر الإيسيسكو في الرباط، استعرض الدكتور المالك أبرز الأنشطة والبرامج، التي أطلقتها الإيسيسكو وتنفذها حاليا لدعم جهود دولها الأعضاء حسب احتياجات وأولويات كل دولة، خصوصا المتعلقة ببناء قدرات النساء والشباب، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والحوار الحضاري، وصون التراث المادي وغير المادي، من خلال تسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية في دول العالم الإسلامي على قوائم الإيسيسكو للتراث، والتشجيع على استثمار إمكانات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.

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وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات لتطوير الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو واليونسكو، من خلال توسيع نطاق البرامج والأنشطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ليشمل جميع الدول الأعضاء بالإيسيسكو، حيث أشار الدكتور المالك، إلى حرص المنظمة على تكثيف شراكاتها والانفتاح على المنظمات والمؤسسات الدولية، من أجل المساهمة في تحديث مجالات التربية والعلوم والثقافة بدولها الأعضاء.

ومن جانبه أشاد السيد فالت بالتعاون الكبير بين المنظمتين، مبرزا الفرص المستقبلية لشراكات أوسع بين الجانبين في تعزيز قدرات النساء والفتيات، وتطوير البرامج المشتركة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.