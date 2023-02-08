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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انت مش لوحدك.. ثقافة الجيزة تنظم زيارة لدعم أطفال 57357

أطفال 57357
أطفال 57357

نظّم فرع ثقافة الجيزة زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأطفال المستشفى وذويهم، والمساهمة في تحقيق الشفاء من خلال ممارسة الفن كأحد أهم العلاجات التكميلية للبرامج العلاجية، لما له من دور مهم في تحقيق تقدم في مراحل العلاج، واعتباره عاملًا مساعدًا في وصول الأطفال لأسرع مراحل الشفاء.

تأتي الزيارة انطلاقا من دور وزارة الثقافة في تنمية الإنسان، وإيمانًا بمسئوليتها في تحقيق العدالة الثقافية، وضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ونفذت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

 

صرح عظيم

 

تضمّنت فعاليات الزيارة التي نظمها فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة د. أحمد الوكيل، ورشة رسم وتلوين قدمتها د. أماني رفعت، وإسراء أسامة، ونيفين فرحات، وعرض عرائس قفازية لرواد مكتبة السلام وعرائس الماريونيت للفنان محمود خلف، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى بمشاركة رانيا حسين، بجانب توزيع بعض الهدايا العينية والألعاب، وفي نهاية الزيارة أشاد الحضور بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي مجانا للوصول بهؤلاء الأطفال لبر الأمان، وبالجهود العظيمة لأطباء المستشفى وأطقم التمريض وجميع العاملين بهذا الصرح العظيم الذي يعد من أكبر مستشفيات الأطفال في العالم لعلاج سرطان الأطفال.

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رعاية صحية 

 

ويعد مستشفى 57357 أكبر مركز لعلاج سرطان الأطفال فى العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، وهو ليس مجرد مستشفى، بل مثال رائد للتغيير ومؤسسة شاملة لمكافحة سرطان الأطفال، وتقديم الرعاية الطبية فائقة الجودة لجميع المرضى مجانًا تمامًا وبعدالة كاملة ودون تمييز، كما وضع مستشفى 57357 معايير جديدة للرعاية الصحية المجانية، وأدخل مفاهيم جديدة لتنمية الموارد للمؤسسات الخيرية فى مصر، لضمان الاستدامة المالية للمستشفى، والحفاظ على مكانته كمركز للتميز فى الرعاية الصحية والبحث العلمي والخبرات التعليمية والتدريبية، ويرجع سبب تسمية مستشفى 57357  بهذا الاسم إلى رقم حساب التبرع للمستشفى الذي يحمل نفس الأرقام، للتسهيل على المواطنين والمتبرعين حول العالم.

النتيجة النهائية مستشفي سرطان الاطفال 57357 فرع ثقافة الجيزة مستشفى 57357 علاج سرطان الأطفال

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