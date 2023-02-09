عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكف والأراجيد النوبية وعروض فنية متنوعة بثقافة أسوان

صدى البلد

 شهدت محافظة أسوان عددًا من الفعاليات بهدف تنشيط السياحة وإيجاد زخم ثقافي جماهيري خلال فترة إجازة نصف العام.

 

الإيسيسكو يبدأ الاستعداد لاحتفالية ياوندي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

حوار مفتوح لمكتبات ثقافة أسيوط حول الزلازل والقراءة والمرأة

انت مش لوحدك.. ثقافة الجيزة تنظم زيارة لدعم أطفال 57357

بعد أن دمر قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يضرب كاتدرائية البشارة التاريخية

فتح باب المشاركة في ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي

صمدت 2000 عام ودمرها زلزال.. ماذا حدث لقلعة غازي عنتاب بتركيا؟| تفاصيل

لإتاحتها مجانًا.. هنداوي تحصل على حق نشر مؤلفات توفيق الحكيم

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

"الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري".. إصدار جديد فى معرض الكتاب

بعد سوريا|لماذا وضع اليونسكو مدينة أوديسا الأوكرانية ضمن مواقع التراث العالمي المهددة؟

فرقة أسوان للفنون الشعبية

 

وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم عروضها المتميزة "التاتا، النجرشاد، الكف، السوق، الأراجيد، الفرح النوبى، بجانب فقرات غنائية للفنانين عمر مصطفى وحمادة حربى، عادل عراب، بينما قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة على صالح ومحسن حسانين مجموعة من الأغانى منها "دارت الأيام، سواح، قال جانى بعد يومين، غريب الدار، طاير ياهوا، يا أعز من عينى، مبيسألش عليا، خايف أقول اللي في قلبي، بره الشبابيك".

جاءت الفعاليات بتنفيذ إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، وبأماكن متفرقة مثل "الحديقة النباتية، نادى أسوان الرياضي، نادي كيما، نادي التجديف، نادي صحاري.

أسوان النوبة دارت الأيام فرقة أسوان للفنون الشعبية إقليم جنوب الصعيد الثقافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

حركة مستفزة.. ماذا فعل محمد شريف بعد مباراة الأهلي وريال مدريد

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

عاجل.. بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

موضوعات متعلقة

الإيسيسكو يبدأ الاستعداد لاحتفالية ياوندي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

حوار مفتوح لمكتبات ثقافة أسيوط حول الزلازل والقراءة والمرأة

انت مش لوحدك.. ثقافة الجيزة تنظم زيارة لدعم أطفال 57357

بعد أن دمر قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يضرب كاتدرائية البشارة التاريخية

فتح باب المشاركة في ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي

صمدت 2000 عام ودمرها زلزال.. ماذا حدث لقلعة غازي عنتاب بتركيا؟| تفاصيل

لإتاحتها مجانًا.. هنداوي تحصل على حق نشر مؤلفات توفيق الحكيم

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

ترشيحاتنا

عقوبات جديدة.. أمريكا وبريطانيا تستهدفان المخابرات الروسية

9 درجات مئوية.. تفاصيل درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. فيديو

قائمة بالسيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في مصر .. تفاصيل وأسعار

سامسونج تكشف رسميا عن إصدار BMW من هاتف Galaxy S23 Ultra

20 جنيها رسوما وضرائب على الدراجات النارية في قانون المرور ..تفاصيل

جنوب إفريقيا تعلن حالة "كوارث وطنية" بسبب أزمة الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودته .. كيف تحمى نفسك وأطفالك من نوروفيروس؟

يصيبك بالسكري .. احذري استخدام هذا الشامبو

خلال أسبوع.. مشروب واحد يقضي على الدهون العنيدة

مش هتصدق .. علاقة غريبة بين البليلة والسكري

فيديو

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

زلزال جديد يضرب تركيا وأردوغان يكشف الخسائر الفادحة

انتهت المحاكمة|كواليس طعن محمد عادل على حكم إعدامه في قضية نيرة أشرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ