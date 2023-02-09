الكف والأراجيد النوبية وعروض فنية متنوعة بثقافة أسوان

شهدت محافظة أسوان عددًا من الفعاليات بهدف تنشيط السياحة وإيجاد زخم ثقافي جماهيري خلال فترة إجازة نصف العام.

فرقة أسوان للفنون الشعبية

وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم عروضها المتميزة "التاتا، النجرشاد، الكف، السوق، الأراجيد، الفرح النوبى، بجانب فقرات غنائية للفنانين عمر مصطفى وحمادة حربى، عادل عراب، بينما قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة على صالح ومحسن حسانين مجموعة من الأغانى منها "دارت الأيام، سواح، قال جانى بعد يومين، غريب الدار، طاير ياهوا، يا أعز من عينى، مبيسألش عليا، خايف أقول اللي في قلبي، بره الشبابيك".

جاءت الفعاليات بتنفيذ إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، وبأماكن متفرقة مثل "الحديقة النباتية، نادى أسوان الرياضي، نادي كيما، نادي التجديف، نادي صحاري.