قيمتها 50 ألف جنيه.. تفاصيل جائزة التنسيق الحضاري لتصميم الميادين

أعلن الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، آخر موعد للتقدم لمسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق والفراغات المفتوحة بالمدن الرئيسية وعواصم محافظات مصر، غدا الأحد ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، على أن يكون آخر موعد للتقدم فى المسابقة يوم 12 فبراير المقبل، وسيكون إعلان نتيجة المسابقة، وافتتاح معرض الأعمال المشاركة في 23 فبراير 2023.

رؤية جمالية

تهدف المسابقة الحصول علي أفكار مبتكرة لتصميم وصياغة الرؤية الجمالية لبعض من ميادين محافظات الجمهورية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في بناء حضارة ومستقبل جديد في ضوء مبادئ جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتأصيل إحساس المواطن بالفخر بوطنه .

قيمة الجائزة

قيمة الجائزة 50000 خمسون ألف جنيه للمشروع الفائز عن تصميم الميدان الممثل لكل محافظة، تمنح المشروعات المتميزة شهادات تقدير بناء علي توصية لجنة التحكيم ، كما تمنح الأعمال المشاركة في المسابقة شهادة مشاركة بالمسابقة.

فراغات عمرانية

تعتبر الميادين والفراغات العمرانية هي الرئة الخضراء والقلوب النابضة التي تضخ الحياة وتوزعها عبر شرايين الطرق والأحياء على سائر المدينة، وتمثل عناصر فرش الفراغ العناصر المكملة لتصميمها، وقد اشتهرت ميادين كثيرة لأسباب كثيرة، منها الثقافي والسياسي أو الحدثي، فبعض الميادين تأسست على حدث كان له تأثير كبير في حياة المدينة التي يقع فيها الميدان. ومن هنا تأتي أهمية قيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالإعلان عن مسابقة لتصميم تلك الميادين، لتكون نواة للتنمية السكنية والحضارية لمصرنا الحديثة، ونموذجاً عاماً لتطوير الميادين في المستقبل، يعتمد على المفهوم الأشمل للتنمية.