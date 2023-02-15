عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسط حضور وإقبال جماهيري|ختام قافلة قصور الثقافة بقرية «بنجر 15» ببرج العرب

صدى البلد

وسط حضور وإقبال جماهيري كبير، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية بنجر 15 ببرج العرب، ضمن خطتها لتحقيق العدالة الثقافية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا ثقافيًا.

ونفذ الفعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان على مدار ثلاثة أيام متتالية، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية  للخدمات الاجتماعية.

اعتصام رابعة.. بين الحقائق والأكاذيب.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ مصطفى بكري

حياة كريمة.. قصور الثقافة تنفذ لقاءات تثقيف رقمي بالأسمرات

أسسها سحرة الماء.. تفاصيل العثور على منازل مقدسة تعود لحضارة شعب المايا

ثقافة جنوب سيناء تحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

قيمتها 50 ألف جنيه.. تفاصيل جائزة التنسيق الحضاري لتصميم الميادين

الكف والأراجيد النوبية وعروض فنية متنوعة بثقافة أسوان

الإيسيسكو يبدأ الاستعداد لاحتفالية ياوندي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

حوار مفتوح لمكتبات ثقافة أسيوط حول الزلازل والقراءة والمرأة

انت مش لوحدك.. ثقافة الجيزة تنظم زيارة لدعم أطفال 57357

بعد أن دمر قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يضرب كاتدرائية البشارة التاريخية

حرف يدوية

 

جاءت الفعاليات الختامية بالفقرة المحببة لدى أبناء القرية من مختلف الأعمار والتي يحرصون علي المشاركة فيها ليكتسبوا من خلالها بعض المهارات والحرف اليدوية، منها ورشة تعليم فن الرسم والتلوين ومحاضرة تثقيفية حول "ترشيد الكهرباء"، وورشة الفوم جليتر تم من خلالها التدريب علي عمل سمكة بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى ورشة تعليم الإكسسوارات وعمل قلادة وأنسيال من الخرز، ورشة تعليم الكروشية والتطريز وتنفيذ كوفيه من الخيط الصوف وعمل تابلوه من التول، ورشة الإستنسيل، إلى جانب ورشة الحكي واكتشاف المواهب، والرسم على الوجه.

كما قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر عرضا فنيا تضمن باقة متنوعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل وسط حفاوة وتفاعل أهالي وأبناء القرية.

المسرح المتنقل قرية بنجر 15 ببرج العرب إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى الهيئة القبطية الإنجيلية حرف يدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

موضوعات متعلقة

اعتصام رابعة.. بين الحقائق والأكاذيب.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ مصطفى بكري

حياة كريمة.. قصور الثقافة تنفذ لقاءات تثقيف رقمي بالأسمرات

أسسها سحرة الماء.. تفاصيل العثور على منازل مقدسة تعود لحضارة شعب المايا

ثقافة جنوب سيناء تحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

قيمتها 50 ألف جنيه.. تفاصيل جائزة التنسيق الحضاري لتصميم الميادين

الكف والأراجيد النوبية وعروض فنية متنوعة بثقافة أسوان

الإيسيسكو يبدأ الاستعداد لاحتفالية ياوندي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

حوار مفتوح لمكتبات ثقافة أسيوط حول الزلازل والقراءة والمرأة

ترشيحاتنا

رموه تحت القطر.. اليوم محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في الغربية

رمضان 2023.. إلى أين ستصل أسعار الدواجن؟

واشنطن تتخلف عن سداد ديونها.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من كارثة كبرى

جلسة بين كهربا والأهلي بعد مباراة أسوان لتدبير غرامة الزمالك

شوبير يُفاجئ المريخ السوداني بشأن نتيجة الترجي : «مبتتلغيش»

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ