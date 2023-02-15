وسط حضور وإقبال جماهيري|ختام قافلة قصور الثقافة بقرية «بنجر 15» ببرج العرب

وسط حضور وإقبال جماهيري كبير، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية بنجر 15 ببرج العرب، ضمن خطتها لتحقيق العدالة الثقافية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا ثقافيًا.

ونفذ الفعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان على مدار ثلاثة أيام متتالية، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

حرف يدوية

جاءت الفعاليات الختامية بالفقرة المحببة لدى أبناء القرية من مختلف الأعمار والتي يحرصون علي المشاركة فيها ليكتسبوا من خلالها بعض المهارات والحرف اليدوية، منها ورشة تعليم فن الرسم والتلوين ومحاضرة تثقيفية حول "ترشيد الكهرباء"، وورشة الفوم جليتر تم من خلالها التدريب علي عمل سمكة بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى ورشة تعليم الإكسسوارات وعمل قلادة وأنسيال من الخرز، ورشة تعليم الكروشية والتطريز وتنفيذ كوفيه من الخيط الصوف وعمل تابلوه من التول، ورشة الإستنسيل، إلى جانب ورشة الحكي واكتشاف المواهب، والرسم على الوجه.

كما قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر عرضا فنيا تضمن باقة متنوعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل وسط حفاوة وتفاعل أهالي وأبناء القرية.