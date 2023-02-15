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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد فوزه بجائزة الطيب صالح العالمية للرواية| عادل سعد: شكرًا للسودان العظيم

صدى البلد

أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح اليوم فوز الكاتب والروائي عادل سعد بجائزة الطيب صالح العالمية للرواية، عن روايته «الكحكح».

 

وكتب عادل سعد على صفحته الشخصية «فيسبوك» أن الرواية تدور عن عصابة عجائز من كبار السن نصف دستة مسنات وحيدات كلهن تجاوزن الخامسة والثمانين، والبنك والتأمينات والأقارب والعالم يعدون على الأصابع في انتظارموتهن.وشراء أكفانهن لكنهن يقررن شيئا آخر.

 

يقررن الحياة. ووضعن دستورا وجدول ونظام، وكل واحدة منهن تستضيف زميلاتها يوما في الأسبوع ببيتها من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، وتطبخ لهن أحلى المأكولات، ليعشن بعيدا عن هذا العالم. 

 

يرقصن التويست والتشاتشاتشاه ويلعبن الكوتشينة ويدخلن السينما ويشاهدن مباريات الكرة وأفلام أودري هيبورن ورشدي أباظة وسعاد حسني.

ويزيد يوم للاستراحة ونظافة البيت.

صاحبة فكرة الاجتماع اليومي الأبلة أنعام مدرسة المسرح والغناء أتاحت لهن أفقا آخر ووفرت لهن فكرة التداوي والعلاج بالمسرح.كلهن عشن ظروفا صعبة واكتشفن أن لا أحد يختار الحياة.لكنهن على المسرح يخترن ما يردن.وممكن لأي واحدة منهن على المسرح أن تصنع حياة بديلة لتصبح رجلا أو مومس أو ملكة أو سفاحة وأن تقتل وأن تحب وتغني وترقص.

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قيمة كبيرة 

 

الكحكح رواية تمزج ما بين علم النفس وفنون دراما المسرح والسرد الروائي.

 

وأنهي عادل سعد منشوره وقال: شكرا للسودان العظيم على هذا التقدير، والحقيقة أن الجائزة أسعدتني ولصاحبها قيمة كبيرة في نفسي علاوة على قيمة السودان.

الطيب صالح عادل سعد بجائزة الطيب صالح العالمية للرواية فوز الكاتب والروائي عادل سعد جائزة الطيب صالح

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