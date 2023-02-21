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ثقافة

بهدف تعزيز الحوار الحضاري.. الإيسيسكو والأكاديمية الأوروبية يوقعان اتفاقية للتعاون

صدى البلد

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث، مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في إصدار ودعم البحوث العلمية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الحوار الحضاري والتعايش وبناء السلم والتنمية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل مشتركة.

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مذكرة تفاهم

 

وقع مذكرة التفاهم، اليوم الثلاثاء (21 فبراير 2023) عبر تقنية الاتصال المرئي، السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري، والدكتور إبراهيم ليتوس، المدير العام للأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث، بحضور الدكتور هشام بشيري، مسؤول العلاقات الخارجية في الأكاديمية.

وعقب التوقيع ثمن السفير خالد فتح الرحمن جهود الأكاديمية في مجالات تعزيز الحوار الحضاري والتعايش وبناء السلم والتنمية، مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستحمل التعاون بين الإيسيسكو والأكاديمية إلى آفاق أرحب.

ومن جانبه أشاد الدكتور إبراهيم ليتوس ببرامج ومبادرات الإيسيسكو في مجالات عملها، خصوصا المتعلقة بالحوار الحضاري وبناء قدرات الشباب في مجال السلام والأمن، مؤكدا حرص الأكاديمية على التعاون بشكل بناء مع الإيسيسكو من أجل بناء السلام العالمي.

وفي الختام، تم الاتفاق على التنظيم المشترك لملتقى بروكسل: المقدس بين القيم الأخلاقية وحرية التعبير في أوروبا، خلال شهر مارس 2023.

الإيسيسكو إيسيسكو الحوار الحضاري ومبادرات الإيسيسكو اوروبا

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