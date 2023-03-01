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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: معاناة الأطفال من الكوابيس تعرضهم لمرض خطير.. مكان في المطبخ أكثر تلوثا من سلة المهملات.. نسرين طافش في مأزق بسبب خصرها

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

أحد أمراض المناعة.. أسباب وأعراض البهاق وطرق علاجه
 

البهاق هو حالة معروفة وشائعة إلى حد ما، وهو لا يتسبب فقط في تغير لون الجلد ، ولكن يمكن أن يتسبب أيضًا في ظهور بقع بيضاء في الشعر.
 

مكان في المطبخ أكثر تلوثا من سلة المهملات .. معلومة صادمة
 

يعتبر المطبخ المكان الأكثر تعرضا للتلوث في الشقة، وذلك لأننا نقوم بتقطيع اللحوم والدجاج الذي يحتوي على عدوى السالمونيلا، لذا فإن المطبخ بالتحديد وعلى الرغم من تنظيفه المستمر يمكن أن يكون أكثر الأماكن تلوثا في شقتك مما يتسبب في إصابتك بالأمراض.
 

بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها
 

خطفت زوجة الفنان اللبنانى عاصى الحلانى الجدل بعد ظهورها بإطلالة راقية و شبابية من خطوبة ابنتها .

7 طرق لتخفيف آلام الدورة الشهرية

تعد الام الدورة الشهرية من أكثر الأشياء الشائعة بين النساء والفتيات وقد تصل لدرجة من الوجع كبيرة جدا تعيقهن من ممارسة حياتهن بشكل طبيعي.
 

مش بس أدوية .. هذه الأطعمة تعالج أشهر أنواع البواسير
 

تعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الرجال وتصيب النساء فى بعض الأحيان خاصة عند الولادة لذا من المهم معرفة أساسيات علاجها .

بخصر منحوت.. مي عمر تثير جدلا بإطلالة لافتة

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

خضروات تتعرض إلى التلف عند وضعها خارج الثلاجة.. البطاطس أخطرها

هناك العديد من المخاطر من تخزين الخضروات بطريقة خاطئة، وبالأخص البطاطس.. وكشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين، أن عدم تخزين البطاطس في الثلاجة، قد بشكل خطر كبير الإصابة بالسرطان .

نسرين طافش في مأزق بسبب خصرها.. والجمهور: ده فوتوشوب

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.
 

احم نفسك منها.. إليك طرق الوقاية من البواسير
 

تعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية المحرجة التى تسبب ألما قويا فى نهاية منطقة المستقيم وهى من المشكلات الشائعة وقد تحتاج للعلاج الجراحى.


احترس.. معاناة الأطفال من الكوابيس تعرضهم لمرض خطير

هناك العديد من الأعراض المبكرة التي تنذر بالإصابة بمرض الخرف.. وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، إلى أن الكوابيس المستمرة التي تصيب الأطفال منذ سن السابعة يمكن أن تتنبأ بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

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