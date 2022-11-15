علاج سيوقف ألم الدورة الشهرية في غضون 10 دقائق فقط

تتعرض السيدات والفتيات خلال فترات الدورة الشهرية كل شهر لآلام الظهر وتشنجاته التي لا تحتمل، لكن هذه الفترة يمكن التحكم فيها عن طريقة تسكين الآلام في غضون 10 دقائق فقط لهذا ، عليك أن تصنع مسكنًا لآلام الدورة الشهرية من شيئين في المنزل بحسب ما نشره موقع هيلثي .

عن انقطاع الدم والأكسجين.

خبراء بعض النساء تضطر إلى مواجهة آلام شديدة حول الخصر والفخذ والبطن خلال فترات الدورة الشهرية. لأنه ، خلال فترات ، يبدأ الرحم في الانقباض بسرعة. بسبب انسداد شرايين الدم الموجودة في بطانة الرحم وانقطاع إمدادات الدم والأكسجين. في هذه الحالة ، تطلق الأنسجة مواد كيميائية تسبب الألم.

كم من الوقت تستمر آلام الدورة الشهرية

عندما يبدأ النزيف خلال فترات ، يبدأ الألم أيضًا به. لكن في بعض النساء يمكن أن يحدث حتى قبل بدء الدورة الشهرية. وهو ما يسمى PMS. يمكن أن يستمر هذا الألم لمدة 48 إلى 72 ساعة. ومع ذلك ، قد تضطر بعض النساء إلى تحمل هذا الألم أكثر من هذه المرة.

ماذا تفعلين إذا كنت تعانين من آلام الدورة الشهرية؟

تتناول بعض النساء مسكنات الآلام للتخفيف من آلام الظهر والتقلصات الناتجة عن الدورة الشهرية . ولكن بعد تناول هذه الأدوية بانتظام ، يمكن أن تتأثر الدورة الشهرية والإباضة سلبًا. بسبب وجود شذوذ في فترات.

سيتوقف ألم الدورة الشهرية في غضون 10 دقائق

وفقًا لأخصائي التغذية جوهي كابور ، يمكن اعتماد العلاجات المنزلية للتخفيف من آلام الدورة الشهرية. أخبرت أنه من خلال تناول شيئين موجودين في المنزل ، فإنها تتخلص من آلامها في غضون دقائق قليلة. لقد تعلم هذه الوصفة السرية من والدته.

العسل والزنجبيل

عندما تعانين من آلام الدورة الشهرية، تناولي ملعقة صغيرة من العسل و 1 ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل. امزجه جيدًا ثم تناوله. سيوقف هذا الألم في غضون بضع دقائق. في الوقت نفسه ، يمكنك تناول هذا العلاج المنزلي مرتين يوميًا خلال فترات لمنع الألم والتشنجات والانتفاخ.

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هذه النصائح فعالة أيضًا

من خلال اتباع بعض النصائح ، يمكنك التخلص من آلام الدورة الشهرية إلى الأبد. يمكنك التخلص من الألم عن طريق القيام ببعض تمارين وتمارين اليوجا. ومع ذلك ، إذا زاد الألم ، يجب استشارة الطبيب في الحال. لأنه يمكن أن يكون أيضًا مشكلة صحية خفية.