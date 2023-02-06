يعالج البواسير.. تعرف على فوائد البابونج للجسم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد البابونج للجسم .

من فوائد البابونج للجسم ما يلي :-

. يعالج البواسير وذلك بوضع كمادات من شاي البابونج على المنطقة المراد علاجها الأمر الذي يمنحها إحساساً مهدئاً.



· يعالج الهالات السوداء حول العينين، وذلك عن طريق وضع كمادات من شاي البابونج على العين.

· يحافظ على مستوى السكر في الدم الأمر الذي يساعد الجسم في السيطرة على مرض السكري وأعراضه.



· يزيد من قوة جهاز المناعة في الجسم وذلك بفضل خواصه المضادة للبكتيريا، كما أنه يسهم في علاج السعال ونزلات البرد بشكلٍ سريع.



· يخفف ويهدئ من آلام المعدة إذا تم تناوله بانتظام وبكمياتٍ مناسبة، وذلك بشرب شاي البابونج بعد تناول الطعام.



· يقلل من الإصابة بتشنج العضلات، كما أنه يساعد على استرخاء عضلات الرحم ويخفف من أوجاع الطمث، وذلك لأن له قدرة فعّالة تزيد من الجلايسين الذي يُسهم في استرخاء العضلات.



· يعالج الأرق ومشاكل اضطرابات النوم، حيث يجب تناوله بشكلٍ منتظم ودون إفراط.

· يعالج الصداع النصفي إذا تم تناوله

بانتظام. يقلل ويهدئ من التهيج الجلدي إذا تم دهن الطفح الجلدي باستعمال قطنة مبللة بشاي البابونج، كما أن شرب شاي البابونج يخلص الجسم من أعراض الحساسية.



· يعالج حرقة المعدة ويخفض من تكون الغازات وأعراض القولون العصبي.