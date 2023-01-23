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عشبة شائعة تعالج الإمساك والبواسير وعسر الهضم.. تعرف عليها

عشبة شائعة تعالج
عشبة شائعة تعالج الإمساك والبواسير وعسر الهضم.. تعرف عليها

السنامكي هو عشبة طبيعية، تأتي أوراقها من نبات كاسيا سينا، غالبًا ما تُباع أوراق عشبة السنامكي كجزء من شاي التخلص من السموم لأن لها تأثير ملين قوي ، ويمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك الذي يصيب 16 إلى 33 في المائة من البالغين، على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على السنا كعلاج قصير الأمد للإمساك والبواسير ، إلا أن استخدامه لمدة تزيد عن 10 أيام قد يسبب آثارًا جانبية غير مريحة.

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فوائد  عشبة السنامكي


إمساك
أشهر استخدام لهذه العشبة هو كملين ومسهل، من المعروف الآن أن تأثيرات السنا الملينة ناتجة عن أنثراكينون جليكوسيدات المعروفة باسم سينوسيدات، تحفز هذه المركبات الانقباضات المعوية التي تؤدي إلى طرد النفايات بسرعة.

قد يكون السنا قادرًا أيضًا على تليين البراز من خلال مساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص المزيد من الماء وإضافة كميات كبيرة إلى البراز، هذا يسمح بحركات الأمعاء التي تكون سريعة وسلسة حيث تمر الفضلات عبر الأمعاء الغليظة.

كما أنه فعال للغاية لعلاج حالات البواسير.

تطهير القولون
غالبًا ما يستخدم السنا لتنظيف الأمعاء قبل الاختبارات التشخيصية مثل تنظير القولون، يُعتقد أن تطهير القولون يحسن امتصاص المغذيات ويدعم صحة القولون بشكل عام.

مضاد للطفيليات
يعمل السنا أيضًا كطارد فعال للقضاء على الطفيليات وطرد الديدان من الأمعاء. يعمل بشكل أفضل عندما يقترن بأعشاب طاردة للديدان الأخرى (تستخدم في علاج الديدان الأسطوانية) ، مثل الزنجبيل أو الشمر، تزيد هذه الأعشاب من انتظام الأمعاء وتقلل من فرصة حدوث تقلصات في الأمعاء بسبب تأثير سينا القوي.

صحة الجهاز الهضمي
في حالة عسر الهضم ، يحتوي السنا على إنزيمات طبيعية تساعد على استعادة إفرازات العصارة المعدية في المعدة. السنا ، إذا تم استخدامه بجرعة مناسبة لفترات زمنية معينة ، فقد أظهر إمكانية في تقليل التهيج في الأمعاء عن طريق تحسين عملية الهضم بشكل عام.

يحتوي السنا أيضًا على مركب ريسفيراترول المضاد للالتهابات والذي يمكن أن يساعد في تهدئة الالتهاب في الجهاز الهضمي.
المصدر: healthyeating

عشبة عشبةالسنا السنامكي فوائد عشبة السنامكي

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