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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زاهي حواس يعلق على اكتشاف ممر سري داخل هرم خوفو |فيديو

زاهي حواس
زاهي حواس

علق الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الأثار الأسبق على اكتشاف الممر السري داخل هرم خوفو، قائلا : هرم خوفو مازال يبوح بـ أسراره حتى الآن أول مرة قدم لنا أسرار كان عندما أرسلنا الإنسان الآلي داخل الهرم، مؤكدا أن الهرم الأكبر هرم خوفو فريد من نوعه وملئ بـ لأشياء غير موجودة أو مكررة في جميع الأهرامات المصرية.


وأوضح زاهي حواس خلال مداخله هاتفية له في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن مصر بها 9 أهرامات من الأسرة الرابعة فقط من عهد سينفرو "أبو خوفو" حتى نهاية الأسرة الرابعة وخلال هذه الفترة تم نقل 6 مليون حجر نقلوا خلال هذه الأسرة، متابعا أن هرم خوفو وسينفرو خاصة هي الأهرامات التي بدأنا نعرف منها بعض الأسرار.

 

الأعمال كانت مستمرة منذ عام 2016


وتابع زاهي حواس أن العمل على هرم خوفو مستمر منذ عام 2016 عن طريق بعثات من ألمانيا وفرنسا واليابان وجامعة القاهرة، مؤكدا أنه اختير في 2018 ليرأس اللجنة العلمية التي تراجع هذه الأعمال، متابعا أن هرم خوفو أي اكتشاف يحدث فيه "الدنيا بـ تتقلب"، والعالم كله بـ يتحدث.

هرم خوفو الدكتور زاهي حواس الإعلامي شريف عامر mbc masr الممر السري

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