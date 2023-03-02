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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لغز انتظره علماء الآثار..

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

الغرفة المكتشفة داخل
الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو

كشفت وزارة الآثار المصرية اليوم النقاب عن غرفة تم اكتشافها حديثًا داخل هرم خوفو في الجيزة، والذي يعود تاريخ إنشاؤه إلى حوالي 4500 عام.

 

ممر داخل هرم خوفو 

 

وتم اكتشاف الممر - على الجانب الشمالي من هرم خوفو - باستخدام تقنية المسح الحديثة، حيث يبلغ طوله 9 أمتار وعرضه 2 متر، ويقع فوق المدخل الرئيسي للهرم.

 

ولا يزال علماء الآثار لا يعرفون حتى الآن وظيفة الغرفة، والتي لا يمكن الوصول إليها من الخارج. 

 

ففي عام 2017، أعلن العلماء عن اكتشاف ممر مغلق آخر، ويضم غرفة بطول 30 مترًا داخل هرم خوفو أيضًا.

 

وأعلن عالم الآثار المصري زاهي حواس ووزير السياحة المصري أحمد عيسى عن الاكتشاف يوم الخميس في حفل خلال إزاحة الستار مشروع على Scan Pyramids، وهو برنامج دولي يستخدم عمليات المسح للبحث في أقسام غير مستكشفة من الهيكل القديم للهرم.

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غرفة مكتشفة 

 

ووفقًا لكريستيان جروس، الأستاذ في جامعة ميونيخ والعضو البارز في المشروع، فقد أكد أنه تم نشر تقنيات مسح مختلفة لتحديد موقع الغرفة، بما في ذلك قياسات الموجات فوق الصوتية ورادارات اختراق الأرض، حيث يأمل أن تؤدي هذه التقنيات إلى مزيد من النتائج داخل الهرم.

 

وأضاف جروس: هناك نوعان من الحجر الجيري الكبير في نهاية الغرفة، لكن السؤال الآن هو ماذا يوجد خلف هذه الأحجار وأسفل الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو؟ 

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