عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لغز..

عمرها 800 عام.. العثور على مومياء داخل حقيبة دليفري في بيرو|تفاصيل

المومياء بيرو داخل
المومياء بيرو داخل حقيبة الدليفري

اكتشفت الشرطة البيروفية مومياء تعود إلى فترة ما قبل الإسبان يقدر عمرها ما بين 600 إلى 800 عام، في حقيبة تبريد لتوصيل الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مومياء بيرو داخل حقيبة توصيل الطعام

مومياء بيرو المحنطة

 

وقالت الشرطة لشبكة CNN إنه تم العثور على بقايا مومياء محنطة مع ثلاثة رجال كانوا يشربون في حديقة مهجورة في مدينة بونو البيروفية بعد ظهر يوم السبت الماضي.

وقال العميل البارز ماركو أنطونيو أورتيجا، المتحدث باسم الشرطة الوطنية في منطقة بونو، لشبكة CNN «إن رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا كان لديه حقيبة توصيل مكتوب عليها" Pedidos Ya "، وهو اسم تطبيق لتوصيل طعام في أمريكا اللاتينية، حيث عثروا بداخلها على المومياء.

وأظهرت صور الاكتشاف المومياء في وضع الجنين داخل حقيبة التسليم الحمراء.

 

وقال الرجل البالغ من العمر 26 عامًا، والذي حددته وكالة الأنباء الفرنسية باسم خوليو سيزار بيرميخو، إنه أطلق على الرفات اسم "خوانيتا" عندما تحدث إلى وسائل الإعلام المحلية، ووصفها بأنها "صديقته الروحية في المنزل، وتنام معي في غرفتي، وقال في مقطع فيديو، بحسب وكالة فرانس برس، «إنني أعتني بها».

 

وذكرت وكالة الأنباء البيروفية أندينا، الإثنين، أن المومياء يعتقد أنها لرجل بالغ، ويفترض أنها من منطقة بونو الشرقية، وهي الآن في عهدة وزارة الثقافة، التي صنفت المومياء كأصل ثقافي وطني.


وصرح مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الثلاثاء بأن سيزار برميجو سيبقى رهن الاعتقال بينما ينظر المحققون في القضية.

لموقفها الداعم للغزو.. وزيرة الثقافة الروسية تنضم لقائمة العقوبات الأمريكية| تفاصيل

السبت المقبل.. الفنان التشكيلي محمد عبلة يفتتح معرضه الفني محطات

أشبه بكنوز الفراعنة.. اكتشاف قبر غامض في أرمينيا يربك علماء الآثار| تفاصيل

4 مواقع في الشارقة على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي|تفاصيل

لغز حير العلماء.. العثور على تمثال مواي جديد في جزيرة إيستر بتشيلي

بعد اكتشاف 22 مقبرة فرعونية مدمرة بالمنيا.. أين اختفت مقتنياتها؟

المسلماني يهدي كتابه «الحداثة والسياسة»للأديب السعودي عبده خال الحائز على جائزة البوكر

في بيرو.. علماء الآثار يكتشفون مجمع طقوس إمبراطورية واري القديمة| تفاصيل

بعد سنوات من الإغلاق.. المتحف العراقي يفتح أبوابه مجاناً

وزيرة الثقافة تبحث سُبل التعاون بين داري الأوبرا المصرية والعمانية

مواقع أثرية

وتم العثور على العديد من المومياوات سابقًا في بيرو، التي تضم مئات المواقع الأثرية للعديد من الحضارات التي نشأت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا.

 

وفي عام 2021، اكتشف علماء الآثار مومياء يقدر عمرها بين 800 و1200 عام في موقع بالقرب من العاصمة ليما.

مومياء مومياء بيرو مومياء داخل حقيبة توصيل البيرو CNN العاصمة ليما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

موضوعات متعلقة

لموقفها الداعم للغزو.. وزيرة الثقافة الروسية تنضم لقائمة العقوبات الأمريكية| تفاصيل

السبت المقبل.. الفنان التشكيلي محمد عبلة يفتتح معرضه الفني محطات

أشبه بكنوز الفراعنة.. اكتشاف قبر غامض في أرمينيا يربك علماء الآثار| تفاصيل

4 مواقع في الشارقة على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي|تفاصيل

لغز حير العلماء.. العثور على تمثال مواي جديد في جزيرة إيستر بتشيلي

بعد اكتشاف 22 مقبرة فرعونية مدمرة بالمنيا.. أين اختفت مقتنياتها؟

المسلماني يهدي كتابه «الحداثة والسياسة»للأديب السعودي عبده خال الحائز على جائزة البوكر

في بيرو.. علماء الآثار يكتشفون مجمع طقوس إمبراطورية واري القديمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

للتصدّي لشبكات الإتجار بالبشر.. تونس تبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

الجزائر والسعودية تبحثان التعاون العسكري المشترك بين البلدين

شاهد .. النترا معشوقة الجماهير فى ثوبها الجديد من هيونداي

أشبه بكنوز الفراعنة.. اكتشاف قبر غامض في أرمينيا يربك علماء الآثار|تفاصيل

علامة استفهام كبيرة.. هجوم حاد من نجم الأهلي السابق على رامي ربيعة

سيندم أشد الندم.. الملك تشارلز يُعرّض النظام الملكي للخطر بهذا الفعل|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 800 عام.. العثور على مومياء داخل حقيبة دليفري في بيرو|تفاصيل

اعملوه في البيت.. الجاكوزي يحتوي على جراثيم أكثر من المرحاض

الزواج مفيد للقلب.. أمراض خطيرة تصيب العزاب أكثر

لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ