عمرها 800 عام.. العثور على مومياء داخل حقيبة دليفري في بيرو|تفاصيل

لغز..

اكتشفت الشرطة البيروفية مومياء تعود إلى فترة ما قبل الإسبان يقدر عمرها ما بين 600 إلى 800 عام، في حقيبة تبريد لتوصيل الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مومياء بيرو داخل حقيبة توصيل الطعام

مومياء بيرو المحنطة

وقالت الشرطة لشبكة CNN إنه تم العثور على بقايا مومياء محنطة مع ثلاثة رجال كانوا يشربون في حديقة مهجورة في مدينة بونو البيروفية بعد ظهر يوم السبت الماضي.

وقال العميل البارز ماركو أنطونيو أورتيجا، المتحدث باسم الشرطة الوطنية في منطقة بونو، لشبكة CNN «إن رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا كان لديه حقيبة توصيل مكتوب عليها" Pedidos Ya "، وهو اسم تطبيق لتوصيل طعام في أمريكا اللاتينية، حيث عثروا بداخلها على المومياء.

وأظهرت صور الاكتشاف المومياء في وضع الجنين داخل حقيبة التسليم الحمراء.

وقال الرجل البالغ من العمر 26 عامًا، والذي حددته وكالة الأنباء الفرنسية باسم خوليو سيزار بيرميخو، إنه أطلق على الرفات اسم "خوانيتا" عندما تحدث إلى وسائل الإعلام المحلية، ووصفها بأنها "صديقته الروحية في المنزل، وتنام معي في غرفتي، وقال في مقطع فيديو، بحسب وكالة فرانس برس، «إنني أعتني بها».

وذكرت وكالة الأنباء البيروفية أندينا، الإثنين، أن المومياء يعتقد أنها لرجل بالغ، ويفترض أنها من منطقة بونو الشرقية، وهي الآن في عهدة وزارة الثقافة، التي صنفت المومياء كأصل ثقافي وطني.



وصرح مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الثلاثاء بأن سيزار برميجو سيبقى رهن الاعتقال بينما ينظر المحققون في القضية.

مواقع أثرية

وتم العثور على العديد من المومياوات سابقًا في بيرو، التي تضم مئات المواقع الأثرية للعديد من الحضارات التي نشأت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا.

وفي عام 2021، اكتشف علماء الآثار مومياء يقدر عمرها بين 800 و1200 عام في موقع بالقرب من العاصمة ليما.