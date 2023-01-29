حارس أسرار أوناس.. تفاصيل العثور على أقدم مومياء في التاريخ داخل سقارة

اكتشف علماء الآثار ما يعتقد البعض أنها أقدم مومياء تم اكتشافها في مصر وأكثرها اكتمالاً على الإطلاق، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

هرم سقارة المدرج

وتم العثور على البقايا بين مجموعة من المقابر التي يعود تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد، في الجزء السفلي من عمود بطول 49 قدمًا بالقرب من الهرم المدرج في سقارة.

تابوت حجري

ويقول الخبراء إن المومياء، التي كانت موضوعة في تابوت من الحجر الجيري، قد يكون عمرها 4300 عام.

أقدم مومياء

وقال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس: "قد تكون هذه المومياء أقدم وأكمل مومياء عُثر عليها في مصر حتى الآن".

حارس الأسرار

وكانت المومياء تخص رجلًا يُدعى هيكاشيبس، وفقًا لصحيفة الجارديان، ولم تكن المومياء الوحيدة التي عُثر عليها في المقابر، فقد كانت إحدى المقابر المزينة بمشاهد من الحياة اليومية ملكًا لكاهن ومشرفًا على النبلاء يُدعى خنومجديف، الذي خدم في عهد آخر فرعون من الأسرة الخامسة وهو الملك أوناس.

وكان آخر يضم رفات رجل يُدعى ميري، وُصف بأنه "حارس الأسرار ومساعد القائد العظيم للقصر".