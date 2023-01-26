اليوم.. إطلاق مؤتمر «حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة» بمعرض الكتاب

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في العاشرة صباح اليوم الخميس، مؤتمرًا للملكية الفكرية، تحت شعار «حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة»، بمركز المنارة.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تقام على هامش معرض القاهرة في البرنامج المهني «برديات 2».

تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، في شهر سبتمبر 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توطيد دعائم منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر.

وتنقسم محاور هذا المؤتمر إلى 4 جلسات في يوم واحد، تفصيلها كالتالي:

- الجلسة الأولى: «الرؤى الوطنية للملكية الفكرية»

يدير الجلسة أحمد بدير (نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأسبق)، وفيها سيعرض رؤية الدولة المصرية للعمل على هذه الاستراتيجية من خلال الدكتور هشام عزمي (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة)، ورؤية وزارة الثقافة وأهم النقاط التي ستركز الوزارة عليها في هذا الملف.

وأيضًا ستكون منظمة الـ WIPO حاضرة في هذه الجلسة ممثلة في شيرين جريس (كبير مسئولي إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية في منظمة الـ WIPO)، ومن خلالها ستتحدث عن أهم التحديات التي واجهتها بعض الدول لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى رأيها في أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

معايير خاصة

ثم تتحدث جيسكا سانجير (رئيس لجنة الملكية الفكرية في الاتحاد الدولي للناشرين) عن أهم المعايير الخاصة بالحفاظ على حق الناشر وضرورة إدراجها في هذه الاستراتيجية، ودور اتحاد الناشرين الدولي للحفاظ على الملكية الفكرية.

وفي الختام ستتحدث دينا حامد (معاون وزير التجارة الداخلية لشئون العلامات التجارية والنماذج الصناعية) عن دور الجهاز في هذه الاستراتيجية، وكيفية تصديه في الأسواق للعلامات التجارية المقلدة على السلع، ودور الجهاز في التصدي لظاهرة التقليد (التزوير).

- الجلسة الثانية: «دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الإبداعية»

يدير الجلسة الدكتور أحمد السعيد (الكاتب والمترجم)، وسيتحدث فيها الدكتور ياسر جاد الله (عميد المعهد القومي للملكية الفكرية) وهو أول مؤسسة تعليمية بحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط في مجال الملكية الفكرية، عن دور المعهد في الحماية والتعريف بالملكية الفكرية.

ثم يتحدث عبد الرحمن المعيني (ممثل الهيئة الإماراتية للملكية الفكرية) عن دور الهيئة في الحفاظ على الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهم المشاريع التي قامت بالعمل عليها خلال السنوات الماضية.

ثم يتحدث زين عبد الهادي (أستاذ المكتبات والمعلومات والمشرف على مكتبة مدينة الثقافة والعلوم والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة) عن رؤيته حول همية دعم الصناعات الإبداعية، وحماية المبدعين، وأهم الهموم التي يواجهونها في الفترة الحالية، وما ستحققه هذه الاستراتيجية من حل العديد من المشكلات في الفترة الحالية.

- الجلسة الثالثة: «خطر القرصنة على اقتصاديات النشر»

يدير الجلسة المهندس علي عبد المنعم (العضو السابق بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين)، وسيتحدث بشار شبارو (أمين عام اتحاد الناشرين العرب) عن خطورة القرصنة في العالم العربي، وأهم التحديات التي يواجهها الناشر العربي في هذا الشأن، ومقترحاته للتنسيق ما بين الهيئات الخاصة بالملكية الفكرية لوضع وثيقة أو استراتيجية موحدة في هذا الشأن في العالم العربي، بما أن اتحاد الناشرين العرب منبثق عن الجامعة العربية.

ثم تتحدث الناشرة نيفين التهامي (الرئيس التنفيذي لدار كيان) عن همومها كناشر من خطر القرصنة، وتأثيرها على الاستمرار كناشر، والحلول من وجهة نظرها بجانب تعديلات التشريعات والقوانين.

ثم يتحدث عمار مرداوي (المدير العام لمنصة رفوف) إحدى المنصات التي تعمل على نشر وتوزيع الكتاب الإلكتروني منذ سنوات، عن أهم التحديات التي يواجهها وبعض الحلول الفردية التي قام بها لمجابهة القرصنة ومقترحاته لمواجهة هذا الخطر.

وتتحدث أمل محمود (الرئيس التنفيذي لمكتبات ديوان)، عن تأثير القرصنة والكتب المقلدة على متاجر بيع الكتب العامة ومكتبات ديوان خاصة، وأهم الحلول التي تراها لمجابهة هذا الأمر، وما هو الدور المنوط به أصحاب المكتبات لمجابهة هذا الأمر بجانب دور الدولة والجهات والهيئات المعنية بصناعة النشر.

وفي الختام سيتحدث سعيد حمدان (المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للغة العربية) عن كيفية تصدي المركز لظاهرة التزوير والقرصنة والحلول التي يراها بناءً على تجربتهم.

- الجلسة الرابعة: «تشريعات حماية الملكية الفكرية وتحديات المستقبل»

يدير الجلسة أحمد محمد رشاد (العضو السابق بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين)، وسيتحدث الدكتور حسام لطفي (محامي وخبير الدولي في مجال الملكية الفكرية) عن رؤيته لأهمية الاستراتيجية الوطنية، وعن رحلته خلال العشر السنوات الماضية مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب لتقديم مشروع قانون لتعديل بعض المواد الخاصة بقانون 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية.

ثم تتحدث النائبة ضحى عاصي (الروائية وعضو مجلس النواب الحالي) عن تبنيها لمشروع تعديل بعض المواد لقانون 82 لسنة 2002، وما وصل إليه هذا القانون الآن في مجلس النواب.

ثم يتحدث الدكتور حسن البدراوي (مساعد وزير العدل لشئون التشريع والنائب السابق، والخبير في حقوق الملكية الفكرية) عن أهم الأمور التي من الضروري تعديلها بجانب بعض المواد الخاصة بقانون الملكية الفكرية لأن هذه الأمور تؤثر بشكل كامل على الأحكام.

ثم يتحدث اللواء طارق نصير (وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ) عن أهمية حماية ودعم التشريعات الخاصة بقوانين الملكية الفكرية، واعتبارها بمثابة قضية أمن قومي لما يشكله الفكر والثقافة من وعي وأثر على المواطن المصري.

وفي الختام سيتحدث الدكتور محمد حجازي (مستشار في الملكية الفكرية) عن رؤيته لأهم المواد التي يرى بشكل عاجل تعديلها في قانون 82 لسنة 2002.

وفي نهاية المؤتمر، سيتم رفع أهم توصيات هذه الجلسات إلى الجهات المعنية، خصوصًا الهيئة الوطنية للملكية الفكرية بمصر للإفادة مما طُرِح فيها من مقترحات.