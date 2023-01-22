لا مثيلها لها.. أسرار وخبايا البردية الفرعونية الفريدة المكتشفة في سقارة

اكتشف علماء الآثار المصريون في سقارة بردية قديمة سليمة تعود إلى عام 50 قبل الميلاد، فيما اعتبره الخبراء أول اكتشاف فريد من نوعه منذ قرن.

كتابات وتعاويذ

البردية يبلغ طولها 52 قدمًا في منطقة سقارة الأثرية، وتحتوي على كتابات وتعاويذ من كتاب الموتى الفرعوني لمساعدة من ماتوا في حياتهم.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، عن الاكتشاف في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال فعالية يوم الأثريين التي نظمتها وزارة السياحة والآثار المصرية.

وقال وزيري إن البردية، التي تم ترميمها بالكامل في المتحف المصري بالتحرير، وتتم ترجمتها إلى اللغة العربية، وسيتم تقديمها في افتتاح المتحف المصري الكبير.

سقارة.. تابوت خشبي

البردية تم اكتشافها داخل واحد من 250 تابوت خشبي، عثور عليها في المنطقة الأثرية في يونيو الماضي.

هرم مجهول

ويعمل الباحثون وعلماء الآثار في الموقع منذ أكثر من عامين. ففي عام 2022 فقط، اكتشف علماء الآثار مئات المومياوات، وهرم ملكة مجهولة، وخمسة مقابر مرسومة، وقبر أحد كبار الشخصيات، وتابوتًا يخص أمين خزانة الملك رمسيس الثاني.