أمسية شعرية.. ثقافة البداري تناقش مفردات الشعر والأدب

نظم بيت ثقافة البدارى برئاسة محمد أبو رحمة أمسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى الأدب بثقافة البداري، التابع لقصر ثقافة أسيوط.

أكد أبو رحمة أن الأدب هو الداعم الأول للثقافة مرحبا بكل المواهب الأدبية الشابة موجهاً رسالة للانضمام لفعاليات نادى أدب البداري والذي يعقد العديد من الفعاليات الأدبية منها اللقاءات والندوات والمحاضرات والجلسات الأدبية، بحضور الشاعر محمد فرغلي العريان، قدم الشاعر ياسر فراج نبذة تعريفية عن الشعر والقصة والفرق بينهما كما تناول الحديث حول بعض المفردات الأدبية، كما تناول الحديث حول الفرق بين شعر العامية والفصحى واستعرض مقتطفات من شعر الحلمنتيشي كما وجه بعض النصائح الهامة في فن كتابة الشعر.

وفي سياق متصل شهدت الأمسية استعراض لبعض القصائد الشعرية الجديدة التى تباري بها الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية وفن الواو وشعر الحلمنتيشي وبعض المربعات الأدبية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.

إبداعات

وبإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، حيث نظم بيت ثقافة القنطرة شرق فاعليات لقاء نادي أدب الطفل برئاسة الفنان هيثم عمران بدا اللقاء بعرض لوحات الرسم من إبداعات أعضاء النادي تلاها التدريب علي بعض الأغاني الوطنية والإنشاد الديني والاستماع الي ابداعات مواهب براعم النادي في القاء الشعر، أدار اللقاء إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطره شرق.

كما أقيم بمكتبة أبوصوير الثقافية محاضرة اونلاين عن يحيي حقي في ذكرى ميلاده قدمها أحمد شافعي وتحدث عن ميلاده ونشأته وتعليمه، و الوظائف التي التحق بها يحيي حقي خلال حياته العملية، وعلاقته بالسينما وأعماله الشهيرة التي تحولت لأفلام مثل فيلم البوسطجي، وقنديل أم هاشم، بجانب الجوائز التي حصل عليها.