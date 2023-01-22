بكى داخله أدونيس وألقى درويش قصائده.. 7 محطات تاريخية عن معرض الكتاب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الثقافي الأهم في الوطن العربي وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، والذي ينطلق في الـ25 من يناير الجاري وينتهي في 6 فبراير المقبل.

يتمتع المعرض بتاريخ حافل ورحلة عطاء منذ تأسيسه، فقد مرّ طوال تاريخه بالعديد من المحطات التاريخية التي لم ينساها الجمهور المصري والعربي.

أهم محطات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ إنشائه

1- انطلقت دورته الأولى عام 1969 بالجزيرة (دار الأوبرا المصرية حاليًا) حيث واكب وقتها احتفالات العيد الألفي لمدينة القاهرة

2- في عام 1982 نقل إلى أرض المعارض بمدينة نصر ليستمر هناك لسنوات طويلة

3- خلال الاحتفال بدورته الخمسين في 2019 تم نقله إلى مركز مصر للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة

4- طوال تاريخه ظل معرض الكتاب وجهة لجميع المثقفين العرب، منهم الشاعران أدونيس ومحمود درويش

5- ألقى محمود درويش فيه قصيدته "لا تعتذر عما فعلت"

6- بكى داخله أدونيس بعد الاحتفاء الكبير به

7- وعقد الكثير من المناظرات الفكرية والفلسفية وأشهرها المناظرة التي حدثت بين فرج فودة والإمام الغزالي