عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بكى داخله أدونيس وألقى درويش قصائده.. 7 محطات تاريخية عن معرض الكتاب

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الثقافي الأهم في الوطن العربي وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، والذي ينطلق في الـ25 من يناير الجاري وينتهي في 6 فبراير المقبل.

يتمتع المعرض بتاريخ حافل ورحلة عطاء منذ تأسيسه، فقد مرّ طوال تاريخه بالعديد من المحطات التاريخية التي لم ينساها الجمهور المصري والعربي. 

لا مثيل لها.. أسرار وخبايا البردية الفرعونية الفريدة المكتشفة في سقارة

قبل انطلاقه.. تعرف على خطوط المواصلات لـ معرض الكتاب والتسهيلات المُقدمة

ثقافة البداري تناقش مفردات الشعر والأدب في أمسية شعرية لبراعم نادى الأدب

قد تعيد كتابة تاريخ مصر القديمة .. اكتشاف مقبرة ملكية جديدة في الأقصر|تفاصيل

حلم للعلماء.. تفاصيل الكشف عن أقدم حجر يحمل نقوشا بالأحرف الرونية

احتفاء دولي كبير.. ماذا نعرف عن كشف الأقصر الأخير؟

وزنه 19 طن.. نصب فني جديد يكرّم الزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينج|تقاصيل

بعد نصف قرن.. لماذا يزور تابوت رمسيس الثاني باريس مجددًا؟|تفاصيل

كنز من ذهب.. مراحل تطور الدينار بـ معهد العالم العربي

أهم محطات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ إنشائه 

        

1- انطلقت دورته الأولى عام 1969 بالجزيرة (دار الأوبرا المصرية حاليًا) حيث واكب وقتها احتفالات العيد الألفي لمدينة القاهرة

2- في عام 1982 نقل إلى أرض المعارض بمدينة نصر ليستمر هناك لسنوات طويلة

 3- خلال الاحتفال بدورته الخمسين في 2019 تم نقله إلى مركز مصر للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة

4- طوال تاريخه ظل معرض الكتاب وجهة لجميع المثقفين العرب، منهم الشاعران أدونيس ومحمود درويش

5- ألقى محمود درويش فيه قصيدته "لا تعتذر عما فعلت"

6- بكى داخله أدونيس بعد الاحتفاء الكبير به

7- وعقد الكثير من المناظرات الفكرية والفلسفية وأشهرها المناظرة التي حدثت بين فرج فودة والإمام الغزالي

معرض القاهرة الدولي للكتاب دار الأوبرا ارض المعارض مركز مصر للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة أدونيس محمود درويش لا تعتذر عما فعلت فرج فودة الإمام الغزالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقه .. 5 أرقام تهمك عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54

بـ200 ألف دولار..ما سبب لجوء كيم كارداشيان لشراء عقد الملكة ديانا الشهير؟

سالم القاسمي يفتتح المعرض الـ 38 لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية

مومياء نفرتيتي ومدينة سرية.. 5 اكتشافات أثرية منتظرة في 2023

عرش المايا القديم.. غضب عالمي بسبب إعارة قطعة أثرية فريدة لمتحف المتروبوليتان|تفاصيل

في ذكرى وفاته| ثقافة أسيوط تحتفي بإحسان عبدالقدوس وتاريخ الرواية بـ أبنوب

إقبال كبير على فعاليات برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا

لماذا طلبت مدينة فرنسية من مادونا إعارتها لوحة فُقدت منذ 1918؟

ترشيحاتنا

اشتروا بسرعة.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

خبراء يكتشفون إشارات لاسلكية غامضة قادمة من الفضاء.. تفاصيل

بكى داخله أدونيس وألقى درويش قصائده.. 7 محطات تاريخية عن معرض الكتاب

ذكرى ميلاد الشيخ عبد العزيز فرج.. أول من قرأ قرآن الفجر بالإذاعة

نقابة الغزل والنسيج: مصنع المحلة الأكبر على مستوى العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

فيديو

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ