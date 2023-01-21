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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة البداري تناقش مفردات الشعر والأدب في أمسية شعرية لبراعم نادى الأدب

صدى البلد

 نظم بيت ثقافة البدارى  أمسية شعرية  ضمن فعاليات برنامج نادى الأدب بثقافة البداري، بدأت فعاليات الأمسية بكلمة ترحيبية لمدير القصر والذي أكد أن الأدب هو الداعم الأول للثقافة مرحبا بكل المواهب الأدبية الشابة موجهاً رسالة للانضمام بفعاليات نادى أدب البداري والذي يعقد العديد من الفعاليات الأدبية منها اللقاءات والندوات والمحاضرات والجلسات الأدبية، بحضور الشاعر محمد فرغلي العريان، قدم الشاعر ياسر فراج نبذة تعريفية عن الشعر والقصة والفرق بينهما كما تناول الحديث حول بعض المفردات الأدبية كما تناول الحديث حول الفرق بين شعر العامية و الفصحى واستعرض مقتطفات من شعر الحلمنتيشي كما وجه بعض النصائح الهامة في فن كتابة الشعر.

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قصائد شعرية

 

وفي سياق متصل شهدت الأمسية استعراض لبعض القصائد الشعرية الجديدة التى تباري بها الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية وفن الواو وشعر الحلمنتيشي وبعض المربعات الأدبية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.

بيت ثقافة البدارى نادى الادب

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