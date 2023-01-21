قبل انطلاقه.. تعرف على خطوط المواصلات لـ معرض الكتاب والتسهيلات المُقدمة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الثقافي الأبرز في الوطن العربي وهو معرض الكتاب في نسخته الـ54 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، والذي ينطلق في الـ25 من يناير الجاري وينتهي في 6 فبراير المقبل.

ما طريقة الوصول للمعرض والتسهيلات المقدمة؟

خصّصت الدولة 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

1- خط عبدالمنعم رياض

خط السير: عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

2- خط شبرا

خط السير: دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

3- خط النزهة

خط السير: النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.

4- خط الأميرية

خط السير: الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.

5- ميدان الجيزة

خط السير: ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب.

6- صقر قريش

خط السير: صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.

7- خط المظلات

خط السير: المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.