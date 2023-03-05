نشرة المرأة.. أطعمة تسبب الضعف عند الرجال وطرق علاج أمراض النساء الشائعة

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

توقف عنها فورا.. أطعمة تسبب الضعف عند الرجال وعدم القدرة على العلاقة

ضعف الانتصاب، هو حالة يكون فيها الذكر عاجزًا عن تحقيق أو الحفاظ على القدرة الذكورية، وتؤثر هذه المشكلة سلبًا على الحياة الجنسية للعديد من الرجال.

لشباب دائم.. ترهل الثدي وكيفية علاجه والوقاية منه

يتغير شكل الثدي بشكل طبيعي بمرور الوقت، يُشار أيضًا إلى ترهل الثديين باسم تدلي الجفون، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ترهل الثديين ، مثل الشيخوخة أو فقدان الوزن أو عدم ارتداء حمالة الصدر لدعم الثديين.

اذهبي إلى الطبيب فورا.. مشاكل أمراض النساء الشائعة

تعاني الإناث من مشاكل أمراض النساء المختلفة في مراحل مختلفة من الحياة مثل ما قبل الحيض أو الحمل أو انقطاع الطمث ستساعد استشارة طبيب أمراض النساء في الوقاية من الحالات والأمراض النسائية الأكثر رعباً والحفاظ على حياة صحية في المستقبل.

لتجنب الإجهاض.. الاختبار الجيني لأطفال الأنابيب مهم قبل الزرع

الإخصاب في المختبر، أو IVF ، هو علاج مطلوب للخصوبة ساعد العديد من الأزواج والأفراد على تجربة الأبوة والأمومة، ويشمل مجموعة من الاختبارات والإجراءات لضمان نتيجة ناجحة، أي حمل صحي.

ما مدى فاعلية الكركم لخصوبة الذكور؟

تلعب العادات الغذائية ونمط الحياة دورًا حيويًا في خصوبة الرجال، الذين يتبعون أسلوب حياة نشطًا ويتبعون نظامًا غذائيًا طبيعيًا صحيًا هم أقل عرضة للإصابة بمشاكل العقم عند الذكور في حياتهم.