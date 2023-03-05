لشباب دائم.. ترهل الثدي وكيفية علاجه والوقاية منه

يتغير شكل الثدي بشكل طبيعي بمرور الوقت، يُشار أيضًا إلى ترهل الثديين باسم تدلي الجفون، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ترهل الثديين ، مثل الشيخوخة أو فقدان الوزن أو عدم ارتداء حمالة الصدر لدعم الثديين.

هناك أحدث التقنيات الطبية المتاحة في الوقت الحاضر والتي يمكن أن تساعدك في علاج ترهل الثديين . اقرأ أدناه لفهم العلاجات المتاحة ونصائح الوقاية من ترهل الثدي.

وفقًا لتصنيف Regnault ، يتم تصنيف الثدي المترهل إلى أنواع مختلفة. يتم أخذ تجعد الثدي السفلي (IMC) كقاعدة ثابتة للتمييز بين شدة حالة تدلي الجفون بحسب ما نشره موقع هيلثي :

النوع الأول - ترهل خفيف للثدي

النوع 2 - ترهل متوسط ​​للثدي

النوع 3 - ترهل الثدي الشديد

النوع 4 - ترهل الثديين السفليين ، ويشار إليه أيضًا باسم التبول الكاذب

نصائح وقائية للثدي المترهل

وفقًا للأبحاث ، لا يمكن للمرء أن يمنع تمامًا ترهل الثديين إذا كانا يظهران بالفعل. ومع ذلك ، إذا بدأت في الاعتناء بنفسك مبكرًا ، فهناك بعض الأشياء التي قد تساعدك على منع ترهل ثدييك. بعض النصائح التي يمكنك اتباعها هي:

- شرب الكثير من السوائل - شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى يمكن أن يحافظ على رطوبة جسمك من أجل الحفاظ على مرونة الجلد.

- الحفاظ على وزن منتظم للجسم - تناول نظامًا غذائيًا صحيًا دائمًا من خلال تعزيزه بالبروتين أو الألياف أو العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات. تجنب تناول الأطعمة المقلية أو السريعة للحفاظ على وزن صحي ومنتظم.

- الإقلاع عن التدخين - إذا كنت مدخنًا منتظمًا ، فعليك الإقلاع عن التدخين. يمكن أن يؤثر التدخين على مرونة الجلد ، مما يؤدي إلى ترهل الثديين.

- حافظي على وضعية جيدة - حافظي دائمًا على وضعية جيدة أثناء الجلوس والوقوف. يمكن أن يساعد الحفاظ على وضعية جيدة في دعم ثديك وقد يمنحه شدًا طبيعيًا.

- التمارين المنتظمة - يمكن أن تساعد ممارسة التمارين المنتظمة مع الحد الأدنى من التمدد مثل تمارين الضغط أو اليوغا أساناس أو التمارين الرياضية المائية على منع ترهل الثديين.

علاجات ترهل الثديين

قد يختلف حجم وشكل الثديين من شخص لآخر. يمكن لجراحي التجميل ذوي الخبرة إجراء علاجات متقدمة لترهل الثدي لإعادة بناء الثدي المترهل من أجل تحسين المظهر الجمالي للثدي. سيقوم الطبيب بتشخيص شدة الترهل ، وبناءً على ذلك ، سيحدد جراح التجميل الطريقة الأنسب لإصلاح الثدي. بعض العلاجات لإصلاح ترهل الثدي هي:

شد الثدي - هذا إجراء جمالي يساعد في إصلاح ترهل الثديين. خلال هذا الإجراء ، قد يقوم جراح التجميل بإزالة أنسجة الجلد الزائدة من الثدي المترهل من أجل تحديد شكلهما مع منحهما شكلًا أفضل. يعطي علاج شد الثدي مظهرًا محسنًا ويشد الجلد لتعزيز المظهر الجمالي للثدي.

تكبير الثدي - يمكن للجراح التجميلي أيضًا أن يوصي بهذا الإجراء لتقليل تدلي الجفون. الهدف من عملية تكبير الثدي هو استعادة شكل وحجم الثديين. يقوم الجراح بإجراء العملية بدقة من أجل إصلاح ترهل الثديين بشكل متماثل