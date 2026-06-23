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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق إنجازا تنمويا جديدا من خلال مبادرة نترك أثرا

بنك
بنك
أحمد عبد القوى

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن تنفيذ عدد من المبادرات التنموية ضمن مبادرة "نترك أثراً"، والتي تستهدف تحقيق أثر تنموي كامل ومستدام في عدد من المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال برامج عملية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.

وفي إطار هذه المبادرة، ساهم البنك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المتكاملة والتي شملت حلولاً للطاقة النظيفة، وبرامج للتمكين الاقتصادي للمرأة ، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير مسكن ملائم لهم، بما يعكس رؤية شاملة تستهدف إحداث أثر تنموي مستدام على مختلف المستويات.

وتأتي المبادرة تجسيداً لرؤية البنك في تبني نماذج تنموية قابلة للتوسع ترتكز على تمكين الأفراد والأسر وتعزز قدرتهم على الاعتماد على الذات، بما يحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، شملت المبادرة شراء وتسليم وتشغيل وحدات بيوجاز منزلية بمنطقة الحسن والحسين بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، في سابقة تُعد الأولى من نوعها وتسهم هذه الوحدات في تحويل المخلفات العضوية إلى غاز حيوي يُستخدم في الأغراض المنزلية اليومية، بما يوفر مصدراً بديلاً للطاقة ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر، إلى جانب إنتاج سماد عضوي طبيعي يدعم الأنشطة الزراعية ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما تضمنت المبادرة برامج للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث قدم البنك عدداً من ماكينات خياطة لسيدات معيلات بعد حصولهن على برامج تدريب متخصصة، إلى جانب دعم تسويق منتجاتهن وربطها بالأسواق المحلية والسياحية، بما يمكنهن من تأسيس مشروعات منزلية توفر لهن دخلاً مستداماً وتعزز الاستقرار الاقتصادي لأسرهن.

وفي إطار دعم الفتيات العاملات في الحرف اليدوية والتراثية، قدم البنك حقائب متكاملة تضم الأدوات والمعدات اللازمة للإنتاج، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة ساهمت في تطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن الإنتاجية. كما تولّت إحدى المتطوعات من البنك تقديم جلسات تدريبية لهؤلاء الفتيات، في نموذج يعكس ثقافة المشاركة المجتمعية.

وعلى الجانب الإنساني، ساهمت المبادرة في توفير مساكن ملائمة للأسر الأكثر احتياجاً، بما يوفر بيئة معيشية أكثر أماناً واستقراراً، وأسهم ذلك في تحسين جودة الحياة اليومية لتلك الأسر.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتوجيه استثماراته المجتمعية نحو مشروعات تنموية مستدامة تحقق أثراً ملموساً، وتعزز جهود التنمية الشاملة من خلال نماذج قابلة للتوسع والتكرار، بما يخلق قيمة مضافة طويلة المدي للمجتمع والاقتصاد والبيئة.

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