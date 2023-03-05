الاحتفال بمرور عام على إنشاء وحدة الأورام بمستشفى العريش

نظمت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، احتفالا بمناسبة مرور عام على افتتاح وحدة الأورام بمستشفى العريش العام ، وتحقيق نجاحات متعددة في خدمة تلقي المرضى الأورام للعلاج الكيماوي.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أنه تم عمل دراسة شاملة قبل افتتاح الوحدة وذلك بعمل زيارة إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية للاستفادة من خبرات القائمين بالعمل في علاج الأورام بكلية الطب جامعة قناة السويس.

تدريب الصيادلة:

كما تم إرسال دفعات من الصيادلية واعضاء هيءة التمريض لتلقي برانج تدريب عملي علي الادوية المنصرفة لمرضى الأورام وكيفية تلقي جرعات الكيماوي للمريض.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرحيم النجار ، استاذ طب الأورام جامعة الزقازيق انه يتم متابعة حالة المرضي من خلال التقارير الطبية والاشعات والاي على ضو،ها يتم تلقي العلاج الكيماوي.

وقد تم تكريم فريق العمل ، تحت رعاية الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، وضم فريق همل وحدة الأورام لمستشفى العريس الغام كل من :

الدكتور سامي أنور حسن رئيس قسم العمليات بالمستشفى ،الدكتورة أميرة محمود رئيس وحدة الاورام بالمستشفى ، الحاج حجاج فايز الصعيدي مدير مكتب خدمة المواطنين بالمستشفى.