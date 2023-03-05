عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاحتفال بمرور عام على إنشاء وحدة الأورام بمستشفى العريش

الاحتفال بمرور عام
الاحتفال بمرور عام علي انشاء وحدة الاورام بالعريش

نظمت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، احتفالا بمناسبة  مرور عام على افتتاح وحدة الأورام بمستشفى العريش العام ، وتحقيق نجاحات متعددة في خدمة تلقي المرضى الأورام للعلاج الكيماوي.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أنه تم عمل دراسة شاملة قبل افتتاح الوحدة وذلك بعمل زيارة إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية للاستفادة من خبرات القائمين بالعمل في علاج الأورام بكلية الطب جامعة قناة السويس.

 

تدريب الصيادلة:

 

كما تم إرسال دفعات من الصيادلية واعضاء هيءة التمريض لتلقي برانج تدريب عملي علي الادوية المنصرفة لمرضى الأورام وكيفية تلقي جرعات الكيماوي للمريض. 

وأكد  الدكتور أحمد عبد الرحيم النجار ، استاذ طب الأورام جامعة الزقازيق انه يتم متابعة حالة المرضي من خلال التقارير الطبية والاشعات والاي على ضو،ها يتم تلقي العلاج الكيماوي.

وقد  تم  تكريم  فريق العمل  ، تحت رعاية  الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، وضم فريق همل وحدة الأورام لمستشفى العريس الغام كل من :

الدكتور سامي أنور حسن رئيس قسم العمليات بالمستشفى ،الدكتورة أميرة محمود رئيس وحدة الاورام بالمستشفى ، الحاج حجاج فايز الصعيدي مدير مكتب خدمة المواطنين بالمستشفى.

 

txt

شمال سيناء .. تدريب مشرفي التغذية بمنطقة الأزهر على المنظومة الإلكترونية الحديثة

العريش الاورام مرور عام مرضي وحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

اتحذفت بعد دقائق من نشرها.. آخر صورة للفنانة شريفة فاضل قبل وفاتها

بدأت اليوم.. حكم صيام الأيام البيض وفضلها

سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

تحمل ألسنة من الذهب الخالص.. تفاصيل العثور على مومياوات غامضة داخل مصر

ميدو عن هجوم شقيق أيمن أشرف على كولر: الرد يكون في الملعب

دخل في غيبوبة.. حجز زوج مذيعة شهيرة كلبه عقر مدير بنك بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف حمل المصريون حجارة الأهرامات الضخمة؟.. عمال في الأقصر يكشفون السر

بلدنا حاضرة .. بنطلونات بـ إسبانيا بشعار صنع في مصر | شاهد

عشان تخلص منه .. اعرف أسباب الصداع النصفي المستمر

رضوى زكي لـ «صدى البلد»: قاهرة المماليك محاولة لقراءة تاريخ مصر من خلال العمارة.. وكتبي الأكثر مبيعا|حوار

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ