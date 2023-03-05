توقف عنها فورا.. أطعمة تسبب الضعف عند الرجال وعدم القدرة على العلاقة

ضعف الانتصاب، هو حالة يكون فيها الذكر عاجزًا عن تحقيق أو الحفاظ على القدرة الذكورية، وتؤثر هذه المشكلة سلبًا على الحياة الجنسية للعديد من الرجال.

عندما يتعلق الأمر بأي مشاكل تتعلق بالصحة الجنسية ، فإن أول ما يتبادر إلى ذهن أي شخص هو ، "هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها تجنب ذلك؟" .

حسنًا، ستشعر بالارتياح لمعرفة أن هناك شيئًا يمكنك القيام به لتقليل مخاطر ضعف الانتصاب، وهو ليس شيئًا معقدًا، ويتمثل في تغيير العادات الغذائية.

ما تأكله له دور مهم في تحديد صحتك الجنسية وكذلك الصحة العامة، وبالتالي، يجب أن تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها بكثرة، لتجنب مشاكل ضعف الانتصاب، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



اللحوم والدهون الحيوانية



استهلاك اللحوم والدهون الحيوانية بشكل مفرط يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، تسبب المحتويات عالية الدهون في هذه الأطعمة أيضًا تلف الشرايين وتجعلها أضيق. تؤدي الشرايين الضيقة إلى ضعف القدرة على حمل الدم، وبالتالي لا يتم توفير إمدادات الدم الكافية اللازمة لتوسيع غرف القضيب ، مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب.

الأطعمة المقلية والدهنية



يتم قلي الأطعمة من المطاعم بشكل خاص في زيت مهدرج جزئيًا يحتوي على الكثير من الدهون المتحولة ، ويتم استخدام الزيت نفسه مرارًا وتكرارًا، لذلك ، يمكن أن تسبب هذه الأطعمة الكثير من الضرر الشرياني وتساهم في ضعف الانتصاب.

الأطعمة الغنية بالملح



يرتبط الملح المفرط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) وأمراض القلب. نظرًا لأن هذين هما من عوامل الخطر الرئيسية لضعف الانتصاب ، فإن الاستهلاك المطول للأطعمة المالحة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مشاكل في الانتصاب. لذلك ، راقب كمية الصوديوم في نظامك الغذائي.

منتجات الألبان كاملة الدسم



منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الجبن غنية بالدهون المشبعة. في بعض الأحيان ، تحتوي منتجات الألبان أيضًا على بقايا المضادات الحيوية والأدوية الأخرى التي تتغذى عليها الأبقار. هذه لها آثار سلبية على كل من الشرايين والبروستاتا وبالتالي يمكن أن تسهم بشكل كبير في مشاكل الانتصاب.

فول الصويا وبذور الكتان



على الرغم من أن هرمون الاستروجين هو الهرمون الأنثوي الأساسي ، فإن الرجال ينتجون الإستروجين أيضًا. التوازن الصحي بين مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون ضروري للصحة الجنسية السليمة وبالتالي الانتصاب الصحي. بذور الكتان وفول الصويا المنتج صناعيا لهما تأثيرات الأستروجين ، أي أنها تزيد من مستويات هرمون الاستروجين في مجرى الدم ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الانتصاب.

الأغذية المعلبة والمعلبة



إذا كنت تتعامل مع ضعف الانتصاب أو إذا كنت ترغب في منعه ، فإن الأطعمة المعلبة والمعلبة لا تعتبر كبيرة. غالبًا ما تكون حاويات الطعام مبطنة بمادة كيميائية تسمى بيسفينول، يحاكي البيسفينول هرمون الاستروجين في جسم الإنسان ويؤدي إلى تفاعل الجسم بطريقة مماثلة مع زيادة مستويات هرمون الاستروجين. لذلك ، يمكن أن تؤدي الأطعمة المعلبة والمعلبة إلى عدد من المشكلات الجنسية لدى الذكور ، بما في ذلك ضعف الانتصاب.

نصائح لتحسين الانتصاب



تعزز التمارين المنتظمة صحة الأوعية الدموية وتقوي قلبك: هذا يزيد من دوران الدم في جميع أنحاء الجسم ويحسن الانتصاب، تعمل التمارين أيضًا على تقوية منطقة الحوض وتقويتها ، مما يساعد في مشاكل الانتصاب.

يمكنك أيضًا أداء بعض اليوجا للحصول على نتائج أسرع، حيث تساعد اليوجا في معالجة الأسباب الجسدية والنفسية لضعف الانتصاب ، وبالتالي تساعد في الصحة الجنسية السليمة.

تناول هذه الأطعمة لتحفيز الرغبة الجنسية



يمكن لأطعمة مثل البطيخ والأفوكادو والسبانخ والجزر والشوفان أن تصنع العجائب في حالة ضعف الانتصاب. هذه تعزز إنتاج هرمون التستوستيرون وتحسن الرغبة الجنسية،و تعمل هذه أيضًا كمنشط جنسي وتعزز صحة جنسية أفضل، لذلك، إذا كنت تتعامل مع مشاكل ضعف الانتصاب ، فهذه الأطعمة لا تقل عن نعمة لك.

الامتناع عن التدخين والكحول



إذا كانت ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي نعمة، فإن التدخين والكحول لا يقلان عن لعنة لمشاكل ضعف الانتصاب، هذه تضر بشدة بالجهاز الوعائي وتقلل أيضًا من الدافع الجنسي والقدرة على التحمل. لذلك، إذا كنت لا ترغب في مواجهة مشاكل ضعف الانتصاب، فتوقف عن التدخين، وتجنب تناول الكحوليات.