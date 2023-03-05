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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا .. خروج مسلسل بطن الحوت لـ محمد فراج من موسم رمضان

محمد فراج
محمد فراج

أعلن الفنان يوسف عثمان عن تأجيل عرض مسلسل بطن الحوت، بطولة الفنان محمد فراج ليخرج بذلك من الماراثون الرمضاني 2023.

ونشر يوسف عثمان صورة له من كواليس العمل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب : تأجل عرض مسلسل بطن الحوت وعرضه خارج موسم رمضان إن شاء الله.

بطن الحوت:

فاجأت الفنانة سماح أنور جمهورها خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” من كواليس أحدث أعمالها الدرامية “بطن الحوت”.

وصدمت الفنانة سماح أنور جمهورها بالصورة، وجاءت إطلالتها مختلفة بشكل كامل عن الأعمال الدرامية التى ظهرت بها من قبل.


بطن الحوت
مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

وكان آخر أعمال الفنانة سماح أنور هو مسلسل "الليلة واللى فيها"، والذي تصدر قائمة الأفضل وقت عرضه.

والعمل مكون من 6 حلقات، وبطولة زينة، ومحمد شاهين، ومطرب الراب أبى يوسف، وسماح أنور، وعلاء مرسي، وآلاء سنان، وبكري خالد، ووليد حامد، وشيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

مسلسل بطن الحوت محمد فراج يوسف عثمان

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