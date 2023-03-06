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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غلط .. تعليق ناري من ميدو علي أنباء رحيل فيريرا

صدى البلد

انتقد أحمد حسام ميدو، الأنباء التي ترددت بشأن رحيل جيسوالدو فيريرا عن تدريب الزمالك حال التعثر أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعيبة الزمالك لازم تتكاتف في الوقت الحالي، والنادي مر بظروف صعبة كتير على سبيل المثال وقت الكونفدرالية، وبالاتحاد والاجتهاد وإن كل واحد عمل اللي عليه، الزمالك كسب البطولة في النهاية" .

وأضاف: "لما الناس تنادي باللجان المؤقتة في الوقت الحالي الصعب، يبقى ده غلط، والزمالك هيدخل في نفق مُظلم تاني" .


وواصل: "أنا أول واحد قولت إن مرتضى منصور هيحق له الترشح في رئاسة الزمالك مجددا لو تم إزالة عضويته" .


وتابع: "الزمالك في موقف صعب جدا، ولكن معدن الرجال بيظهر في الأوقات الصعبة وكل أبناء الزمالك متحدين ولديهم صبرا".


وعن جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك قال: "الاخبار اللي خارجة من النادي بتقول إن فيريرا هيمشي لو الفريق خسر أو تعثر أمام الترجي، وده مينفعش يخرج من النادي، اللاعيبة لما تعرف إن المدرب ده ماشي لو حقق نتيجة سلبية مش هيبقى عندها دوافع، واللاعيبة لازم تعرف إن المدرب ده قاعد، ومكمل، حتى لو كانت الأخبار دي حقيقة"

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