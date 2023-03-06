وزير الصحة : 1 من بين كل 58 طفلا في العالم مصاب بـ التوحد

شدد الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، علي ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية علي وجه العموم ومرض التوحد علي وجه الخصوص من خلال الإكتشاف المبكر والتوعية للتعامل مع هذا المرض .

وقال عبدالغفار ، إن هناك 1 من كل 58 طفلاً يكون لديه توحد بشكل أو بآخر ، مشيراً إلي أن الأسرة التي لديها طفل يعاني من التوحد تجد صعوبة كبيرة في إيجاد المكان المناسب لتلقي العلاج ولذا ركزت الوزارة علي الإهتمام بالصحة النفسية وإجراء مسوحات دورية علي الإضطرابات النفسية وإدخال تلك الخدمات لوحدات الخدمة الصحية .

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد ، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمتابعة العمل والخدمات المقدمة للمقيمين والمترددين على المستشفى، وكذلك أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأقسام المستشفى، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين.

الدكتور خالد عبدالغفار : الصحة النفسية يأتي على رأس أولويات العمل

أكد الوزير ـ خلال زيارته ـ أن ملف الصحة النفسية يأتي على رأس أولويات العمل سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها، موضحًا أن الصحة لا تقتصر على الجسد فقط بل التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية الوقاية والعناية الجيدة لأصحاب الاضطرابات النفسية أو المعرضين لها، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.