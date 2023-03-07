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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهيناز: أحضر لأدعية دينية تطرح في رمضان وسينجل جديد للعيد

شاهيناز
شاهيناز

حلت الفنانة شاهيناز ضيفة في ندوة بموقع صدى البلد، للاحتفاء بأغنيتها الجديدة “ليفل الوحش”، التي طرحت مؤخرا عبر موقع يوتيوب،  وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و جميع المنصات الرقمية الموسيقية. 

 

وقالت الفنانة شاهيناز، إنها تستعد لطرح أدعية دينية بمناسبة شهر رمضان، قريبا، في الوقت الذي تحضر فيه لأغنية سينجل لعرضها قبل عيد الفطر المبارك. 

وحققت أغنية شاهيناز الجديدة، نسباستماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة،  الأغنية من كلمات فيصل العبد والحان محمود عز وتوزيع اسلام فتحي و هندسة صوتية اسلام غلاب و صولو محمود شاهي.

 

يذكر أحدث أعمال النجمة شاهيناز برنامج بنت أصول واغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.

 

ويقول مطلع الأغنية:

 

بتقولي انك حبتني    فاكر انك هتسبتني
بتخطط وتتكتكلي   حركات مش لايقه عليك 
واخده الأولى في المرازيه   هتفكر تلعب بيا 
مش هتشوف يوم حنيه    وهجيبك وهوديك
 

شاهيناز الفنانة شاهيناز المنصات الرقمية مواقع التواصل الاجتماعي الموسيقى

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