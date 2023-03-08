فخ إدخال أرقام الحسابات الشخصية.. عمليات النصب الإلكتروني تتم من خلال هذه التطبيقات

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن الخدع التى يتم استخدامها واستدراج الضحايا من خلالها، لو تم الانتباه من قبل الضحية للمؤامرات و الخدع سينتبة الى أنه يتم استدراجه إلى عمليات نصب كبيرة.

الدولة تحذر المواطنين بفخ النصب الالكترونى

وأضاف وليد حجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الشخص التى يتم التلاعب به عن طريق أقناع الضحية بأن الدولة تضع ضرائب 15% على محافظ التعديل.

عمليات النصب الالكترونية

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن الدولة تعمل على توعية المواطنين لعدم الانصياع والتصديق بعمليات النصب الالكترونية، ناصحا المواطنين بعدم الانصياع الى عمليات النصب الالكترونية عن طريق العديد من التطبيقات العديدة الجديدة "كالتليجرام " وهو من اكثر بالتطبيقات.

ونصح "وليد حجاج" بعدم الدخول فى المحافظ الالكترونية التى يتم ارسالها و عدم فتح اى لينكات.