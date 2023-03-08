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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديو مصطفى حجاج وأحمد عدوية في حفل تكريم هاني شنودة بالسعودية

أحمد عدوية
أحمد عدوية

قدم المطرب مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية في اغنية زحمة خلال حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات بالرياض.

وعُزف عدد من المقطوعات الشهيرة لافلام للموسيقار الكبير هاني شنودة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات في حفل تكريم الأول بالرياض في المملكة العربية السعودية.

تواجد عدد من نجوم الفن في حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين.

وقالت ليلي علوي:" قدم أعمالا مهمة جدا واكتشف نجوما كبيرة، ومشواره غني بالعديد من الأعمال، وفكرة تكريمه رائعة ومفاجأة كبيرة، وأحيي صاحب الفكرة وجميعنا جئنا من أجله.

شارك الموسيقار هاني شنوده جمهوره صورة له قبل حفل تكريمه المقام في الرياض تحت عنوان "ذكريات".

وكتب:"استعدادا لحفل تكريمي اليوم بدعم هيئه الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، منتظركم احبتي متفرجين اما في المسرح او من خلال شاشات التليفزيون في كل الوطن العربي.

ويقدم الموسيقار هاني فرحات واحدة من أهم حفلات موسم الرياض ،  والتي عمل عليها لفترة طويلة حتى تليق بمكانة وتاريخ هاني شنودة، وفي حديثه لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب قال فرحات إن هناك اهتماما خاصا جدا من المستشار تركي آل الشيخ بهذا الحفل وطلب مني العمل عليه منذ شهرين ونصف بشرط أن تكون الموسيقى كأنه تم تأليفها بروح وحداثة اليوم مع الحفاظ على هوية وشخصية هاني شنودة وبالفعل بدات العمل فورا وكان يتابع يوميا آخر المستجدات.

وتسهر العاصمة الرياض اليوم طربًا وتقديرًا لمسيرة وذكريات الموسيقار الذي تفرد بتكوين أول فرقة موسيقية في مصر وخدم الموسيقى العربية واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خارطة الفن، منهم الهضبة عمرو دياب، كما قدم الملك محمد منير ولحن له عددًا من الأغاني في أول ألبوماته، وغيرهما من نجوم الأغنية.

ويرتبط اسم الموسيقار هاني شنودة بالتلحين والتوزيع الموسيقي عبر سنوات عديدة قدم فيها الألحان لأغاني الفنانين العرب، وعمل على الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات العربية بصناعة تأثيرات تلائم القصة وتنقل السامع إلى عالم من الفن المحسوس والمبتكر.

ويتميز هاني شنودة بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في الكلمات الغنائية وقصص الأفلام والمسلسلات وما زال أثرها وشجنها متوهجًا في الساحة الفنية.

وسيتغنى النجوم في ليلة فنية موسيقية تجمعهم بذكريات الموسيقار هاني شنودة، وهم: أحمد عدويه، ومحمد منير، وعمرو دياب، وأنغام ومنى عزيز ومي فاروق ومصطفى حجاج إضافة إلى فرقة كايروكي.

وتعد ليلة "ذكريات" من الأحداث الموسيقية التي تحتضنها المملكة ويترقبها الكثير من محبي الألحان والإيقاعات العربية والتنوع الذي حظي به الموسيقار هاني شنودة في أعماله التي قدمها طيلة السنوات الماضية.

السعودية إلهام شاهين ليلى علوي تركي آل الشيخ المسلسلات

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