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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |شاحن جديد من OnePlus بقوة 100 وات .. تعرف على موعد طرح منصة بلايستيشن 6 من سوني

أخبار التكنولوجيا//شاحن
أخبار التكنولوجيا//شاحن جديد من OnePlus بقوة 100 وات..تعرف

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لعشاق PS.. تعرف على موعد طرح منصة بلايستيشن 6 من سوني

 

ألمحت سوني Sony، في وقت سابق إلى أنها تنوي إطلاق الجيل الجديد من بلايستيشن خلال عام 2027، نظرا لوجود الكثير من الشائعات حول PlayStation 6.

 

الاسم بدل الرقم.. واتساب يطلق ميزة انتظرها المستخدمين طويلا

 

تعمل منصة واتساب WhatsApp، التابع لشركة "ميتا"، على ميزة جديدة انتظرها المستخدمون طويلا، والتي قد تمكن المستخدمين من الحفاظ على خصوصيتهم بطريقة مشابهة لتطبيق تيليجرام.

 

سعر ومواصفات Nubia Z50 Ultra.. هاتف فلاجشيب بتصميم مميز ينافس سامسونج

 

سعر ومواصفات Nubia Z50 Ultra.. أحدث هواتف شركة ZTE بالأسواق، وهو يأتي ضمن فئة هواتف الفلاجشيب والذي يتميز بالعديد من المواصفات الرائدة التي تجعله منافسًا قويًا لأجهزة سامسونج الجديدة S23، من بينها إعدادات الكاميرا المميزة والتي تقدم نفس الأبعاد البؤرية مثل كاميرات DSLR، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة مما يوفر شاشة عرض كاملة بدون نوتش، إليك فيما يلي سعر ومواصفات Nubia Z50 Ultra.

 

بـ5700 جنيه.. موبايل تاتش من نوكيا فيه كل الإمكانات

 

أطلقت شركة نوكيا، هاتفا محمولا يمكن للمستخدمين صيانته، ويتميز هاتف Nokia G22 بمجموعة أدوات إصلاح ومجهز بغطاء بلاستيكي قابل للإزالة معاد تدويره بنسبة 100٪، مع ميزات أخرى تسمح بتفكيك مكونات الهاتف بسهولة.

 

لو ضاع أو اتسرق.. اعرف ازاى تلاقي تليفونك الآيفون بسهولة

 

تعد ميزة Find My، واحدة من أكثر الأدوات التي لم يتم تقديرها واستخدامها بشكل كافٍ من قبل آبل Apple، بينما تستخدم بشكل أساسي لتتبع أجهزة آيفون و آيباد وملحقات الشركة الأخرى.

 

شاحن جديد من OnePlus بقوة 100 وات..بسعر مخفض..من هنا

 

يتوفر شاحن OnePlus بقوة 100 وات ثنائي المنافذ الآن في موقع Giztop الأجنبي مقابل 59.99 دولارًا فقط.

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