هيغنيك عن الموبايل.. 4 أسباب تدفعك لاستخدام WhatsApp Web

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستخدمين يختارون تطبيق واتساب WhatsApp لإرسال برسائلهم، من بينها: تقنية الرسائل المشفرة، إلى دعم مكالمات الصوت والفيديو، والمحادثات الجماعية مع ما يصل إلى 1023 شخصا آخر، والإضافات المميزة مثل ميزة مشاركة الملفات والموقع.

إضافة إلى ذلك، توفر شركة "ميتا"، واجهة ويب سهلة الاستخدام من منصة واتساب، يمكن استخدامه عبر متصفح الويب على سطح المكتب، مما يمنعك من الاضطرار إلى التقاط هاتفك في كل مرة يرسل فيها أحد الأشخاص ملصقا مضحكا إلى الدردشة الجماعية، أثناء استخدامك جهاز الكمبيوتر.

4 أسباب تدفعك لاستخدام WhatsApp Web

وبحسب ما ذكره موقع "popsci"، تتوافق ميزات وفوائد واتساب مع الإصدار المخصص للويب، مما يمنحك حرية الوصول إلى رسائلك وسجلات الدردشة بغض النظر عن جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه، إليك 4 أسباب تدفعك لاستخدام WhatsApp Web:

1. هيغنيك عن الموبايل:

يمكن أن يساعد استخدام WhatsApp على الويب، في تقليل الوقت الذي تقضيه ممسكا لهاتفك المحمول لإرسال أو فراءة رسائلك خاصة أثناء أوقات العمل، أو في حال كان هاتفك في جيبك أو في درج مكتبك أو حتى في الغرفة المجاور ولا يمكنك الامساك به أثناء الدوام، فيمكنك مراقبة الرسائل المهمة دون تشتيت انتباهك عبر WhatsApp Web.

وأضف إلى ذلك، الوقت الذي تحتاجه لإلغاء قفل هاتفك وفتح تطبيق واتساب، مما يساعدك على زيادة كبيرة في الإنتاجية لتلك الأوقات التي تحتاج فيها إلى التركيز على ما تفعله على الحاسوب الخاصة بك، سواء في المنزل أو في العمل.

2. شاشة أكبر ولوحة المفاتيح والماوس لتحسين استخدام واتساب:

لا يوجد حدا أقصى لطول نصوص واتساب، ومن المؤكد أن النظام الأساسي قادر على التعامل مع الرسائل الطويلة، فإذا كنت ترغب في التعبير عن نفسك مطولا عبر إرسال رسالة طويلة على التطبيق، فمن الأسهل بالنسبة لك الكتابة على لوحة مفاتيح فعلية بدلا من الكتابة على شاشة هاتفك.

وكما يساعد وجود الماوس أيضا، التبديل بسهولة بين المحادثات والتمرير للخلف خلال الدردشات بسرعة أكبر، على WhatsApp Web، وستعمل أيضا على شاشة أكبر، مما يعني تقليل التمرير للبدء بمحادثة جديدة لكل من الدردشات الفردية وقائمة محادثاتك.



3. تحقيق أقصى استفادة من اختصارات لوحة مفاتيح:

عند الحديث عن زيادة الإنتاجية، فإن استخدام واتساب على الويب يعني أنه يمكنك الاستفادة من اختصارات لوحة المفاتيح على جهاز الحاسوب الخاص بك، وإذا كنت تستخدم الاختصارات على Windows أو macOS، فيمكن أن تساعدك حقا في تنفيذ المهام بسهولة أكبر، وتحقيق أقصى استفادة من اختصارات لوحة مفاتيح.

4. استخدمه لإنشاء ملصقات واتساب:

سبب آخر يجعلك تفضل استخدام WhatsApp Web هو أنه يمنحك القدرة على إنشاء الملصقات المخصصة الخاصة بك، يمكنك استخدام أي صور لديك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لإنشاء رموز يمكنك استخدامها مرارا وتكرارا في محادثاتك.

ولإنشاء ملصق جديد، انقر فوق رمز مشبك الورق لأسفل بجوار مربع إدخال النص في محادثة، ثم اختر ملصق، وسيطلب منك واتساب اختيار ملف صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والذي يمكنك بعد ذلك قصها وتدويرها حسب الحاجة، كما يمكنك أيضا إسقاط الرموز التعبيرية والنص أعلى الملصق لجعله خاصا بك.