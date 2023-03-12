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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ5700 جنيه.. موبايل تاتش من نوكيا فيه كل الإمكانات

هاتف Nokia G22
هاتف Nokia G22

أطلقت شركة نوكيا، هاتفا محمولا يمكن للمستخدمين صيانته، ويتميز هاتف Nokia G22 بمجموعة أدوات إصلاح ومجهز بغطاء بلاستيكي قابل للإزالة معاد تدويره بنسبة 100٪، مع ميزات أخرى تسمح بتفكيك مكونات الهاتف بسهولة.

ووفقا لـ آدم فيرجسون، رئيس التسويق للعلامة التجارية الفنلندية "نوكيا"، تم تصميم هاتف Nokia G22 الجديد خصيصا مع ميزات قابلة للإصلاح بالمنزل، ليقوم المستخدم بإصلاحه بنفسه، بحيث يمكن الاحتفاظ به واستخدامه لفترة أطول.

 

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وتبلغ تكلفة Nokia G22 أقل من 200 يورو؛ وستتوفر مجموعات التركيب وقطع الغيار على الموقع الرسمي لـ iFixit.com، بما في ذلك الشاشة والبطارية ومنفذ الشحن، كم توفر دليلا كاملا حول كيفية قيام المستخدمين بإصلاح بعض أجزاء الهاتف مثل استبدال الشاشات التالفة والبطاريات الفارغة ومنافذ الشحن المعطلة.

هاتف Nokia G22

سعر ومواصفات نوكيا Nokia G22


يأتي هاتف نوكيا Nokia G22، بشاشة عالية الدقة بقياس 6.52 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، بدقة 1200×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3.

هاتف Nokia G22

ويعمل هاتف Nokia G22، بواسطة معالج شركة "يونيسوك" الصينية، من نوع Unisoc T606، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقدم دعما لشبكات الجيل الرابع LTE فقط، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64  أو 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف Nokia G22

وجاء هاتف نوكيا Nokia G22، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي وفتح قفل الهاتف بالوجه حتى مع وجود قناع.

هاتف Nokia G22

وزودت نوكيا هاتف Nokia G22، بنظام التشغيل أندرويد 12، ووعدت شركة HMD بتحديثين لنظام التشغيل و 3 سنوات من التحديثات الأمنية، لذلك سيتم دعم الهاتف حتي إصدار Android 14.

هاتف Nokia G22

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia G22، على بطارية بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، ويتوفر الهاتف باللونين الأزرق والرمادي بسعر يبدأ من 179 يورو (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري).

هاتف نوكيا Nokia G22
نوكيا هاتف Nokia G22 Nokia سعر ومواصفات Nokia G22 نوكيا Nokia G22

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