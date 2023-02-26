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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية تدوم لـ3 أيام.. نوكيا تطلق هاتفي Nokia C22 وC32 بسعر رخيص

Nokia C22
Nokia C22

أـضافت شركة نوكيا Nokia، هاتفين جديدين إلى سلسلة (C) ذات التكلفة المنخفضة، وهما: Nokia C22، و Nokia C32.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد Nokia C32 أول هاتف في سلسلة (C) من نوكيا، يحتوى على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وهو مصمم أيضا وفقا لمعايير عالية المستوى مع زجاج في الأمام والخلف، كما تم تصنيف C32 و C22 وفقا لمعيار IP52 للحماية من الغبار ورذاذ الماء.

 

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مواصفات هاتفي نوكيا Nokia C22 و Nokia C32


يتميز كلا الهاتفين بشاشة عالية الدقة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، وبدقة 1200×720 بكسل، تأتي مع طبقة حماية من زجاج 2.5D بتصميم منحنى قليلا.

زودت نوكيا هاتفي Nokia C22 و Nokia C32، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن باستطاعة 10 وات، وتدعي شركة "HMD"، إن البطارية تكفي للعمل لمدة ثلاثة أيام بالشحنة الواحدة، وذلك لأن عمر البطارية مدعوما بتقنية إدارة توفير الطاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

Nokia C32

يحتوى هاتف نوكيا C32، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ويتميز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع وضع التصوير الليلي Night Mode، ووضع صور البورتريه Portrait Mode، والنطاق الديناميكي العالي التلقائي Auto HDR.

كما يأتي Nokia C32، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تدعم فتح قفل الهاتف باستخدام الوجه حتى عند ارتداء القناع.

يتم تشغيل هاتف Nokia C32، بواسطة معالج شركة "يونيسوك" الصينية، من نوع Unisoc SC9863A، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، و يدعم شبكات الجيل الرابع LTE فقط.

يقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD.

يعمل هاتف Nokia C32، بنظام التشغيل أندرويد 13، وتعهدت نوكيا بإطلاق سنتين من التحديثات الأمنية ربع السنوية.

 

سعر نوكيا Nokia C32

يتم طرح هاتف Nokia C32، للبيع بدءا من اليوم في 3 ألوان هي: الرمادي، والأخضر، والوردي، وذلك مقابل سعر يبدأ من 129 يورو (أي ما يعادل 4100 جنيه مصري).

Nokia C32

وأما بالنسبة لمواصفات هاتف Nokia C22، زودته نوكيا بخلفية مصنوعة من البلاستيك، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على ظهر الجهاز.

يتميز هاتف Nokia C22، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لتصوير الأجسام القريبة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل التي يمكنها فتح الهاتف عبر معرف الوجه حتى مع وجود قناع.

Nokia C22

يعمل هاتف Nokia C22، بنظام التشغيل أندرويد 13، وزودته نوكيا بمعالج شركة "يونيسوك" الصينية، من نوع Unisoc T606، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD.

سعر هاتف Nokia C22

يباع هاتف Nokia C22، باللونين الأسود والرملي، مقابل سعر 109 يورو (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري).

Nokia C22
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