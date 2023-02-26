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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوكيا تعلن رسميا عن Nokia G22 بمواصفات مميزة وسعر مناسب

نوكيا تعلن رسميا
نوكيا تعلن رسميا عن Nokia G22 بمواصفات مميزة وسعر مناسب

أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا عن إطلاق هاتف Nokia G22 والذي يأتي مع عدد من المواصفات المتميزة في الشاشة والكاميرا مع معالج يقدم أداء جيد ، بالإضافة إلى بطارية كبيرة 5000 مللى أمبير، وذلك إلى جانب سعر مناسب للشباب. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف نوكيا Nokia G22 سيأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.52 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع حماية من نوع Gorilla Glass 3 ، مع مستشعر للبصمة على جانب الشاشة. 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G22 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بمستشعر دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر عمق دقة 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.   

وسيعمل هاتف نوكيا Nokia G22 بمعالج من نوع Unisoc T606 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 12 إلا أن شركة HMD بتحديثين لنظام التشغيل و 3 سنوات من التحديثات الأمنية ، لذلك يجب أن يصل إلى Android 14.   

وسيحتوي هاتف نوكيا Nokia G22 على بطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، مع اللونين الأزرق والرمادي، كما يبدأ سعر الهاتف من 179 يورو في السوق الأوروبية، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

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