السخرية من ويل سميث وEverything Everywhere يحصد 7 جوائز.. أبرز ما حدث في حفل الأوسكار 2023

انتهت ليلة الأوسكار لعام 2023، وسط تخوفات من تكرار حادث اعتداء ويل سميث على زميله كريس روك، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحتياطية بهذا الصدد، مع فوز فيلم Everything Everywhere بجائزة الأفضل.

وحصد فيلم نتفليكس، الشهير All Quiet on the Western Front ثاني جائزة أوسكار متوقعة له ، ونال أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، بعدما نال إعجاب النقاد على مدار موسم الجوائز، بعدما حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي، في الوقت الذي خسر فيه جائزة أفضل فيلم بشكل غير متوقع.

جيمي كيميل وحفل الأوسكار

جيمي كيميل

شارك جيمي كيميل في إضفاء حالة من البهجة والسخرية على مدار فقرات حفل الأوسكار في نسخته الـ 95، وسخر في بداية الحدث من واقعة ضرب ويل سميث لزميله كريس روك.

وفي منتصف الحفل سخر جيمي كيميل أيضا من توم كروز الذي غاب عن حفل الأوسكار رغم حصول فيلم Top Gun: Maverick على جائزة أحسن صوت.

وظهر جيمي كيميل برفقة بوني أو حمار صغير، وهي “جيني” التي شاركت في أحداث فيلم The Banshees of Inisherin، وسط حالة من الضحك والسخرية من الجميع.

فيلم Everything Everywhere

أبطال الفيلم

فاز فيلم Everything Everywhere بـ 7 جوائز في حفل الأوسكار الليلة، وسط حالة من الفرحة والاحتفاء من الجميع بفريق عمله الآسيوي الذي تفوق على توقعات الجميع.

وخطفت الممثلة ميشيل يوه جائزة أوسكار أفضل ممثلة من كيت بلانشيت الليلة، عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once.

فيما حصد كل من دانيال كوان ودانيال شينرت جائزة الأوسكار كأفضل إخراج لفيلم Everything Everywhere All at Once الذي نال معظم جوائزه الليلة.

فازت الممثلة جيمي لي كرتيس بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once، وقالت في كلمتها إنها تهدي هذه الجائزة لكل سيدة، ولوالديها.

بريندان فريزر مصدوما

بريندان فريزر

وسط حالة من الصدمة والبكاء حصد بريندان فريرز أو جائزة أوسكار له كأفضل ممثل عن بطولة فيلم The Whale الذي فاز أيضا بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر.

تفوق بريندان فريزر على كولين فاريل الذي كاد أن يحصد الأوسكار، وأوستن بتلر الذي توقع له الجميع أن يحصد الجائزة عن بطولة فيلم Elvis.

جائزة الأوسكار المفاجئة

Women Talking

فاجأ فيلم Women Talking الجميع بفوزه بجائزة الأوسكار كأفضل سيناريو مقتبس، بعدما خرج من حسابات الجميع هذا الموسم رغم ترشحه للعديد من الجوائز.

فيما حصد فيلم Everything Everywhere All at Once جائزة أفضل سيناريو، وهو الفيلم المرشح والذي نال العديد من الجوائز هذا العام.

الهند تدخل التاريخ

صناع الأغنية الهندية

ودخلت الهند التاريخ اليوم، بعد فوز أغنية فيلم RRR بجائزة أوسكار أفضل أغنية ضمن الأعمال السينمائية هذا العام، بعد لحظات من تقديمها على المسرح من قبل أصحابها لأول مرة مباشرة.

حرص نجوم هوليوود على الوقوف وتحية أبطال فيلم RRR الهندي بعد تقديم أغنيتهم Naatu Naatu الشهيرة على مسرح الأوسكار منذ قليل، لأول مرة.

وقدمت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون أغنية Naatu Naatu الهندية قبل انطلاقها على المسرح، وسط حفاوة كبيرة من الحضور، عقب ترشحها إلى جائزة أفضل أغنية أيضا.

نجوم السجادة الشامبين

دواين جونسون وإيميلي بلانت

فلورنس بيو

جيسيكا تشاستين

كيت بلانشيت

تخلف الممثل دواين جونسون “ذا روك” عن ركب نجوم هوليوود على سجادة الأوسكار هذا العام، مرتديا بدلة “بينك”، فيما التزم الجميع بالتوكسيدو السوداء.

وظهر دواين جونسون على السجادة الشامبين برفقة زميلته إيميلي بلانت، فيما قدما سويا فيما بعد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

تميزت الممثلة الشابة فلورنس بيو بإطلالة هي الأجرأ حتى الآن على السجادة الشامبين لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار، ولفتت الأنظار عقب وصولها مباشرة، أمام الكاميرات لالتقاط الصور.

وتألقت كل من الممثلة جيسيكا تشاستين وزميلتها زيندايا على السجادة الشامبين لحفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، بإطلالات بسيطة ومتلألأة في الوقت نفسه، فيما وصلت كل من أنجيلا باسيت ونيكول كيدمان برفقة زوجها، وإيميلي بلانت منذ قليل لحضور فعاليات الحفل السنوي.