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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الصين ترد على المزاعم الأمريكية بتجسس تيك توك عليها.. أحدث ChatGPT يستطيع اجتياز الامتحانات أكثر من البشر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أخيرًا.. موبايلات سامسونج جديدة تناسب الطبقة المتوسطة

 

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة هاتفاً جديداً من الفئة المتوسطة تابعاً للسلسلة A وهو هاتف Samsung Galaxy A34 وذلك بعد أسابيع من التسريبات، وهذا بجانب هاتف Samsung Galaxy A54.

 

«فشلتم».. بيان عاجل من الصين بشأن المزاعم الأمريكية بتجسس تيك توك عليها

 

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت حتى الآن في تقديم دليل لإثبات أن تطبيق "تيك توك" يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

 

سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A03 في الإمارات

 

إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية سامسونج Samsung وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف من أفضل هواتف سامسونج بأعلى المواصفات والإمكانيات. 

 

أفضل موبايل.. اشتر iPhone 13 Pro Max بسعر رخيص جدا

 

بدأت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة في فبراير في بيع بعض طرازات iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max "مجدد" في أوروبا ، واليوم تتوفر أعلى مجموعة في المخزون في الولايات المتحدة أيضًا.

 

خليك أول واحد يعرف سعر ومميزات سلسلة iPhone 15  

وفقًا لجيف بو ، محلل تقني في شركة هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز ، فإن سلسلة هواتف iPhone 15 Pro القادمة من آبل و iPhone 15 Pro Max قد يأتي بسعر أعلى بسبب ترقيات الأجهزة الكبيرة.  تتضمن هذه الترقيات إطارًا من التيتانيوم ، وأزرارًا صلبة مع ردود فعل لمسية من محركات Taptic الإضافية ، ومعالج A17 Bionic ، وزيادة ذاكرة الوصول العشوائي ، وعدسة المنظار لزيادة التكبير البصري على طراز Pro Max .
 

 

العالم إلى أين؟! أحدث ChatGPT يستطيع اجتياز الامتحانات أكثر من البشر

 

أعلنت شركة OpenAI ، التي ابتكرت ChatGPT وبعض أنواع الذكاء الاصطناعي الشهيرة الأخرى ، عن إطلاق أحدث طراز لها للذكاء الاصطناعي ، GPT-4.  تدعي الشركة أن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد هذا يعد علامة فارقة في أبحاث التعلم العميق ويمكن أن يتفوق على البشر في العديد من المجالات.  وفقًا لـ OpenAI ، يعرض GPT-4 "أداءً على مستوى الإنسان في مختلف المعايير المهنية والأكاديمية".

 

سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A03 في الإمارات

إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية سامسونج Samsung وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف من أفضل هواتف سامسونج بأعلى المواصفات والإمكانيات. 

 

بـ 555 جنيها فقط..دلع نفسك واشتر أحدث smartwatch 

أطلقت شركة Boult Audio ساعة Drift Plus الذكية، التي تأتي بسعر معقول وتتنافس مع الساعات الذكية التي تقدمها علامات تجارية مثل Fire-Boltt و Noise و boAt.

 

بـ 1500 جنيه فقط.. اشتري smart watch على شكل ساعة كلاسيك

أطلقت Fire-Boltt ساعتها الذكية Invincible Plus في الهند.  يحتوي Fire-Boltt Invincible Plus على شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة وتدعم اتصال البلوتوث.  تنضم إلى القائمة المتزايدة من ساعات Fire-Boltt الذكية التي تدعم اتصال البلوتوث.

 

بسعر أرخص.. آبل تبيع نسخا مجددة من هواتف iPhone 13 Pro

بدأت شركة آبل Apple الأمريكية، في شهر يناير الماضي، في بيع بعض طرازات iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max في شكل مجدد في أوروبا، واليوم توفر عملاقة التقنية مجموعة جديدة من مخزون هواتفها الرائدة في الولايات المتحدة.

 

Infinix GT 10 Pro.. هاتف مميز من انفينكس بسرعة شحن جبارة

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، خلال الأسبوع الماضي، عن إطلاق هاتف ذكي جديد يدعم تقنية الشحن السريع الشاملة الخاصة بها القادرة على توفير سرعات سلكية تصل إلى 260 وات وتعبئة لاسلكية بقدرة 110 وات.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا الولايات المتحدة الامريكية تيك توك التكنولوجيا

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