الأفضل مبيعا..عرض على موبايل iPhone SE بـ3900 جنيه فقط

تعد هواتف آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة أبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

يوجد عرض رائع جدا وتخفيض قوي لحسن الحظ على هاتف iPhone SE 2020 "مجدد" بسعر رخيص على موقع Walmart الأمريكي ، ليصل سعره بعد التخفيض إلى سعر 149 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 3900 جنيه مصري.

الأفضل مبيعا..عرض على موبايل iPhone SE ب 3900 جنيه فقط

مواصفات هاتف iPhone SE 2020

يدعم هاتف هاتف iPhone SE 2020 شريحتين الأولى من نوع Nano والثانية من نوع eSIM. كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار IP67 لمسافة 1 متر ولمدة 30 دقيقة.

تعد الشاشة في هاتف iPhone SE 2020 من نوع Retina IPS LCD وألوانها 196 مليون لون، بقياس 4.7 بوصة ونسبة استحواذ الشاشة 65.4% من واجهة الهاتف، ويوجد طبقة حماية Ion-strengthened glass, oleophobic coating. وتبلغ دقة الشاشة HD+ 750*1344 بيكسل وكثافة البيكسلات 325 بيكسل لكل بوصة. و يدعم iPhone SE 2020 شبكات الجيل الثاني والثالث وايضاً شبكات الجيل الرابع ويقدم اداء ممتاز من ناحيه الشبكة.

يعمل هاتف iPhone SE 2020 بمعالج شركة آبل الأمريكية A13 Bionic سداسي النواة بدقة تصنيع 7 نانو متر ، مع معالج الرسوميات Apple GPU (4-core graphics)، مقترنا ب بثلاث نسخ من حيث المساحة الداخلية 64-128-256 جيجا مع 3 جيجا رام ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

وتبلغ بطارية الهاتف سعة 1821 مللى أمبير تدعم الشحن السريع 18 وات.

يقدم هاتف iPhone SE 2020 الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بجانب الكاميرا الأمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بوصة.