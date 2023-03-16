أفضل موبايل.. اشتر iPhone 13 Pro Max بسعر رخيص جدا

بدأت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة في فبراير في بيع بعض طرازات iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max "مجدد" في أوروبا ، واليوم تتوفر أعلى مجموعة في المخزون في الولايات المتحدة أيضًا.

و إذا كنت تبحث عن iPhone 13 Pro أو iPhone 13 Pro Max ، فيمكنك تجديده وتوفير مبالغ نقدية غير كبيرة. الأول متاح بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مقابل 849 دولارًا ، وهو أقل بمقدار 150 دولارًا مما تم بيعه عندما تم طرحه جديدًا.

إذا زادت سعة التخزين إلى 512 جيجابايت ، فسيتكلف مبلغ 1019 دولارًا ، وهو أقل بمقدار 180 دولارًا مما كنت ستدفعه مقابل ذلك عندما تم عرضه جديدًا.

يتوفر هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت مقابل 1099 دولارًا ، وهو أرخص بمقدار 200 دولار عما كان عليه عندما كان لا يزال يقدمه آبل كجديد.

يبلغ سعر هاتف iPhone 13 Pro بسعة 1 تيرابايت 1189 دولارًا أي ستوفر مقدار 210 دولارًا ، في حين أن هاتف iPhone 13 Pro Max سعة 1 تيرابايت يمكن أن يكون لك مقابل 1،269 دولارًا وستوفر 230 دولارًا.

تأتي هواتف آيفون iPhone المجددة مع بطارية جديدة ، وطبقة خارجية جديدة ، وضمان لمدة عام ، وتوصيل وإرجاع مجاني.

و قبل عرضها للبيع ، يتم اختبارها بالكامل والحصول على قطع غيار أصلية من آبل عند الضرورة. كما يتم تنظيفها جيدًا. سوف تتلقى هاتف iPhone الذي تم تجديده في صندوق جديد مع الكابل.