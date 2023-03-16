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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل.. اشتر iPhone 13 Pro Max بسعر رخيص جدا

صدى البلد

بدأت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة في فبراير في بيع بعض طرازات iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max "مجدد" في أوروبا ، واليوم تتوفر أعلى مجموعة في المخزون في الولايات المتحدة أيضًا.

 

و إذا كنت تبحث عن iPhone 13 Pro أو iPhone 13 Pro Max ، فيمكنك تجديده وتوفير مبالغ نقدية غير كبيرة.  الأول متاح بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مقابل 849 دولارًا ، وهو أقل بمقدار 150 دولارًا مما تم بيعه عندما تم طرحه جديدًا.

 

إذا زادت سعة التخزين إلى 512 جيجابايت ، فسيتكلف مبلغ 1019 دولارًا ، وهو أقل بمقدار 180 دولارًا مما كنت ستدفعه مقابل ذلك عندما تم عرضه جديدًا.

 

يتوفر هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت مقابل 1099 دولارًا ، وهو أرخص بمقدار 200 دولار عما كان عليه عندما كان لا يزال يقدمه آبل كجديد.

 

  يبلغ سعر هاتف iPhone 13 Pro بسعة 1 تيرابايت 1189 دولارًا أي ستوفر مقدار 210 دولارًا ، في حين أن هاتف iPhone 13 Pro Max سعة 1 تيرابايت يمكن أن يكون لك مقابل 1،269 دولارًا وستوفر 230 دولارًا.

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تأتي هواتف آيفون iPhone المجددة مع بطارية جديدة ، وطبقة خارجية جديدة ، وضمان لمدة عام ، وتوصيل وإرجاع مجاني.

 

و قبل عرضها للبيع ، يتم اختبارها بالكامل والحصول على قطع غيار أصلية من آبل عند الضرورة.  كما يتم تنظيفها جيدًا.  سوف تتلقى هاتف iPhone الذي تم تجديده في صندوق جديد مع الكابل.

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