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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب .. سامسونج تطلق هاتف A34

سامسونج تطلق هاتف
سامسونج تطلق هاتف A34 ..بسعر مناسب

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة هاتف جديد من الفئة المتوسطة تابع للسلسلة A وهو هاتف Samsung Galaxy A34 وذلك بعد أسابيع من التسريبات، وهذا بجانب هاتف Samsung Galaxy A54.

 

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A34

 

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A34 على شاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة ، بدقة 1080 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ودعم تقنية Vision Booster.

 

 يبلغ قياس الهاتف 161.3 × 78.1 × 8.2 مليمتر ، لكنه أخف وزنًا ببضع جرامات عند 199 جرامًا.

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يقدم هاتف سامسونج Galaxy A34 مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 1.8 بوصة، ووحدة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل F / 2.4 عدسة،  وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A34 بـمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 6 نانومتر من نوع Dimensity 1080، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

 

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A34 تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء بالإضافة إلى أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.

 

يأتي هاتف Galaxy A34 في 4 ألوان ، يبلغ سعره 390 يورو لطراز 6 / 128GB ، لكن 8 / 256GB ، يأتي مقابل 409 يورو فقط.

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