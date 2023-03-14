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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 1200 جنيه على "وحش" الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A33

خصم 1200 جنيه على
خصم 1200 جنيه على وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A33

إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد من العلامة التجارية سامسونج Samsung وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف من أفضل هواتف سامسونج بأعلى المواصفات والإمكانيات.

ولحسن الحظ يوجد عرض رائع على هاتف سامسونج Galaxy A33 5G في موقع أمازون إنجلترا بقيمة 30 جنيه إسترليني( أي ما يعادل 1200 جنيه مصري تقريبا ).

خصم 1200 جنيه على وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A33

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A33 5G

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، بدقة +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A33 5G بواسطة معالج سامسونج Exynos 1280، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.

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ويقدم هاتف Galaxy A33 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 بجانب كاميرا ultrawide بدقة 8 وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1 وأحدث نظام تشغيل الأندرويد Android 13.

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