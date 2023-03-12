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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دلوقتي تقدر تشتري موبايلك ال iPhone باللون الأصفر

دلوقتي تقدر تشتري
دلوقتي تقدر تشتري موبايلك ال iPhone باللون الأصفر

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة عن اللون الأصفر الجديد لهواتف آيفون iPhone 14 و iPhone 14‌ Plus.  ولحسن الحظ  كلا الطرازين من iPhone متاحان الآن للطلب المسبق ، وسيبدأ توافرهما يوم الثلاثاء 14 مارس.


وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، بدءًا من اليوم ، يمكن طلب اللون الأصفر من iPhone 14  و iPhone 14 Plus مسبقًا في أكثر من 60 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإنجلترا.  وسيكون متوفر في المتاجر في 14 مارس. بينما لا توجد خيارات ألوان جديدة لهواتف iPhone 14 Pro و ‌iPhone 14 Pro‌ Max.

 

يبدأ سعر iPhone 14 الأصفر من 799 دولارًا ويبدأ سعر iPhone 14 Plus بسعر 899 دولارًا ، ويأتي كل هاتف بنفس مجموعة المواصفات التي تحصل عليها من الهواتف الأصلية.  

 

ينضم اللون الأصفر الجديد إلى خيارات ألوان الأسود و الأزرق و الأحمر والبنفسجي الموجودة في طرازات iPhone.

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يظل تصميم هواتف iPhone كما هو.  توجد الكاميرا الشهيرة وشعار Apple على ظهر الهواتف.  

 

تجدر الإشارة إلى أن Apple تقدم عادةً خيارات ألوان جديدة لجهاز iPhone في منتصف الطريق خلال دورة منتج الهاتف ، لإعطاء دفعة للمبيعات.  

 

على سبيل المثال ، في شهر مارس من العام الماضي ، أصدرت شركة Apple خيارات جديدة للألوان الخضراء لأجهزة iPhone 13 و iPhone 13 mini وخيارات ألوان Alpine Green جديدة لطرازات iPhone 13 Pro.  وفي أبريل 2021 ، أضافت الشركة اللون البنفسجي إلى اختيارات iPhone 12 و iPhone 12 mini.

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