إصابة 11 شخصًا في اصطدام سيارتين مع الابل بطريق شرم الشيخ الطور

أصيب 11 شخصا من بينهم 8 أجانب في حادث اصطدام مع الابل الضالة علي طريق " طور سيناء - شرم الشيخ " الجديد علي بعد 40 كيلو من طور سيناء .



تلقي اللواء شريف رؤوف مدير امن جنوب سيناء بلاغ يفيد وقوع حادث اصطدام سيارتين الاولي ملاكي والاخري ميكروباص مع جمال ضالة علي الطريق

مما اسفر عن إصابة 11شخصا منهم 8 اجانب من ايطاليا وروسيا واوكرانيا كانوا فى طريقهم من شرم إلى القاهرة .



المصابين هما : كاميرون بولانيرو سنة 55 عام ، من ايطاليا ، مصاب بعدة كدمات بالوجه واشتباة بكسور قى الذراع اليسرى وقطع بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

ناتاليا باشينيا 28سنه ، ايطاليا ، مصابة بكدمات متفرقة بالوجه والجسم ، واشتباع بكسور بالزراعة الأيسر والظهر .

ماريا مولى كاميرينى 12سنه ، ايطاليا ، مصاب باشتباة بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالوجه والظهر .

دانبيلى كاميرينى 15سنه ، ايطاليا ، مصاب بكدمات بالرجل واشتباة مابعد الارتجاج بالمخ .

لارسيا فاسيليفا 53سنة ، روسيا ، مصابة بجرح قطعى بالوجه واشتباة مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

ياروسلاف نولانوف 11ستة ، روسيا ، مصاب بكدمات وسحجات بالقدم والبطن وكسر باليد اليمنى .

ناتاليا هانيرشيا 34سنة ، اوكرانيا ، مصابة بكدمات يالوحة زحرخ قطعة بالرأس واشتباة مابعد الارتجاج بالمخ .

سابرفيا كوتشتينيا 11سنة ، اوكرانيا ، مصابة بجرح قطعى بالرأس والكتف واشتباة مابعد الارتجاج .

وفى الحادث الاخر أصيب ثلاثة اشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكى بمجموعة من الجمال نتج عن الحادث إصابة كل من : وجيه محمد احمد 24سنه ، القاهرة ، مصاب بكدمات بالوجه والجسم واشتباة مابعد الارتجاج ،واصابة احمد امين محمود ، 34سنة مقيم قنا ، نصاب بكدمات يالوحة والصدر واشتباة مابعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسم ، وإصابة حمادة عبدالعظيم 32سنة ، مقيم شرم الشيخ ، مصاب باشتباة بكسر بالذراع الأيسر واشتباة مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

كان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء ، قد تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف ، يفيد بوقوع حادثين متفرقين بطريق الطور القاهرة، نتيجة تصادم ميكروباص سياحى بمجموعة من الجمال ، ونتج عن الحادث الأول إصابة 8 اجانب من دول ايطاليا وروسيا واكرانيا ، وفى الحادث الثانى أصيب ثلاثة مصابين، نتيجة تصام سيارة ملاكى أيضا بمجموعة من الجمال، وانتقل مجموعة من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس فى محاولة لإسعاف المصابين .

المصابين

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