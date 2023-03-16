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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 11 شخصًا في اصطدام سيارتين مع الابل بطريق شرم الشيخ الطور

جوازات سفر المصابين
جوازات سفر المصابين

أصيب 11 شخصا من بينهم 8 أجانب في حادث اصطدام مع الابل الضالة  علي طريق " طور سيناء - شرم الشيخ " الجديد علي بعد 40 كيلو من طور سيناء .


تلقي اللواء شريف رؤوف مدير امن جنوب سيناء بلاغ يفيد وقوع حادث اصطدام سيارتين الاولي ملاكي والاخري ميكروباص مع  جمال ضالة علي الطريق

 مما اسفر  عن إصابة 11شخصا منهم 8  اجانب من ايطاليا وروسيا واوكرانيا  كانوا فى طريقهم من شرم إلى القاهرة .


المصابين هما : كاميرون بولانيرو  سنة 55 عام ، من ايطاليا ، مصاب بعدة كدمات بالوجه واشتباة بكسور قى الذراع اليسرى وقطع بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .
ناتاليا باشينيا 28سنه ، ايطاليا ، مصابة بكدمات متفرقة بالوجه والجسم ، واشتباع بكسور بالزراعة الأيسر والظهر .
ماريا مولى كاميرينى 12سنه ، ايطاليا ، مصاب باشتباة بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالوجه والظهر .
دانبيلى كاميرينى 15سنه ، ايطاليا ، مصاب بكدمات بالرجل واشتباة مابعد الارتجاج بالمخ .
لارسيا فاسيليفا 53سنة ، روسيا ، مصابة بجرح قطعى بالوجه واشتباة مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

ياروسلاف نولانوف 11ستة ، روسيا ، مصاب بكدمات وسحجات بالقدم والبطن وكسر باليد اليمنى .

ناتاليا هانيرشيا 34سنة ، اوكرانيا ، مصابة بكدمات يالوحة زحرخ قطعة بالرأس واشتباة مابعد الارتجاج بالمخ .
سابرفيا كوتشتينيا 11سنة ، اوكرانيا ، مصابة بجرح قطعى بالرأس والكتف واشتباة مابعد الارتجاج .

وفى الحادث الاخر أصيب ثلاثة اشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكى بمجموعة من الجمال نتج عن الحادث إصابة كل من : وجيه محمد احمد 24سنه ، القاهرة ، مصاب بكدمات بالوجه والجسم واشتباة مابعد الارتجاج ،واصابة احمد امين محمود ، 34سنة مقيم قنا ، نصاب بكدمات يالوحة والصدر واشتباة مابعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسم ، وإصابة حمادة عبدالعظيم 32سنة ، مقيم شرم الشيخ ، مصاب باشتباة بكسر بالذراع الأيسر واشتباة مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

كان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء ، قد تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف ، يفيد بوقوع حادثين متفرقين بطريق الطور القاهرة،  نتيجة تصادم ميكروباص سياحى بمجموعة من الجمال ، ونتج عن الحادث الأول إصابة 8 اجانب من دول ايطاليا وروسيا واكرانيا ،  وفى الحادث الثانى أصيب ثلاثة مصابين،  نتيجة تصام سيارة ملاكى أيضا بمجموعة من الجمال،  وانتقل مجموعة من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس فى محاولة لإسعاف المصابين .

المصابين

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حوادث جنوب سيناء اصطدام أجانب طريق شرم الشيخ

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