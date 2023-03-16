شاهد.. مظاهر فرحة سكان سانت كاترين بسيول الخير ودعوات لزيارة مصر

تتنوع مظاهر احتفال سكان سانت كاترين بسقوط السيول علي الوديان وخاصة عندما تسير في مجراها الطبيعي وتصنع بحيرات وشلالات مياه في كل ربوع سانت كاترين .

ويخرج سكان سانت كاترين في يوم سقوط الأمطار السيول في الوديان يلتقطون الصور التذكارية في الوديان وفي وسط السيول والبحيرات في وديان التلعة والأربعين ووادي جبال وفوق جبل موسي كانه يوم عيد .

وقد رصد موقع " صدي البلد " الاخباري بالصور مظاهر فرحة سكان سانت كاترين بسقوط السيول وحبات البرد الثلج التي يلعب بها الاطفال والشباب فيما بينهم .

وقال صالح عوض من شباب سانت كاترين عندما أن الجميع يفرح بسقوط الأمطار السيول وخاصة عندما تسير في مجراها الطبيعي لا تحدث خسائر مشيرا إلي أنها تكون اجمل صور للطبيعة الخلابة بسانت كاترين وخاصة عندما تملأ البحيرات والسدود وتسقط المياه في شكل شلالات مياه .

واضاف الشيخ حميد ابو غلبة أحد مشايخ سانت كاترين عندما تسقط حبات البرد الثلجية يخرج المواطنين الوديان و يجمعون حبات البرد الثلجية في أواني صغيرة ويقومون الاطفال باللعب بحبات البرد التي من بعد سقوطها يعود الدفء مرة أخري لسانت كاترين .

وأكد الشاب البدوي محمد حسن جبلي أنه في وقت السيول تتحول سانت كاترين لسويسرا مصر كما يطلق بدو سانت كاترين " سويسرا مصر "

وكانت سقطت ثلوج " البرد " لأول مرة علي محمية ابو جالوم مع السيول التي اجتاحت المحمية وسارت في مجراها الطبيعي وقد شاهدها السياح الذين قدموا لزيارة محمية ابو جالوم .

وقال عايد الدقلي أحد مشايخ نويبع لأول مرة تسقط حبات البرد علي ابو جالوم بهذه الكثافة مشيرا إلي أن السيول تاتي بالخير لبدو جنوب سيناء طالما سارت في مجراها الطبيعي ولم يعترض أحد مجراها حيث أن السيل لا ينسي مجراه ابدا .

مشاهد السيل

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صرذ

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