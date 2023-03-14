أمطار الخير تسقط على مدينتي سانت كاترين وطور سيناء

تعرضت مدينتا سانت كاترين وطور سيناء لأمطار صباح اليوم وعمت الفرحة المدينتين، وأطلق المواطنون عليها أمطار الخير لأنها تروي الزرع وتملأ الخزان الجوفي .

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية، بعد تعرض مدينة سانت كاترين لسقوط أمطار ورياح شديدة تضرب بعض مدن المحافظة.

وأعطى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تعليمات مشددة لكافة رؤساء المدن والجهات المعنية، برفع حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة، لاحتمالية سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق طبقًا لتوقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتأكد من تطهير مخرات السيول، وتوفير المعدات وسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن حالة الطقس مازالت مستقرة، خاصة في مدينة سانت كاترين، مؤكدًا أن الأمطار التي تعرضت لها المدينة خفيفة ولم تترك أي أثار.

وأشار إلى أن جميع الطرق بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، كما أن نشاط الرياح لم يؤثر على حركة الملاحة وتداول البضائع والشاحنات بالموانئ البحرية.

ومن جانبه، قال علي عبد المقصود، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى تساقط أمطار خفيفة على المدينة استمرت لمدة 10 دقائق فقط ولم تترك أي آثار على الطرق.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه على الرغم من سطوع الشمس إلا أنه يوجد في بعض المناطق بالمدينة سحب في سمائها، لذا جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه جرى استقبال السائحين الذين توافدوا على المدينة لزيارتها، وقد جرى استقبال نحو 600 سائح من مختلف جنسيات العالم، وجاري تفويجهم تمهيدًا للقيام ببرنامجهم السياحي اليومي بالمدينة.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على الأفواج السياحية التي من المقرر أن تصعد لقمة جبل موسى ارتداء الملابس الثقيلة، واتباع تعليمات الدليل البدوي.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة بجنوب سيناء، وذكرت الهيئة أنه من المتوقع وفقا لخرائط الطقس أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية قد تصل إلى حد السيول على سيناء، وتشمل مناطق ومدن "طابا ونويبع وشرم الشيخ ودهب وسانت كاترين والطور ورأس سدر" بجنوب سيناء.

الأمطار بسانت كاترين وطور سيناء

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